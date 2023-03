Lavoro di squadra, tenacia e diversità, in scena a teatro con lo spettacolo "I musicanti di Brema"

Sabato 11 marzo (ore 18:00) il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina propone un evento per tutta la famiglia, dai bimbi ai nonni, tutti coinvolti in uno spettacolo di danza in un’atmosfera giocosa e divertente sulle musiche di Brahms, Shostakovic, Chopin, Tchiajcovsky: la messa in scena di una delle favole più popolari dei fratelli Grimm, I Musicanti di Brema: una fiaba sull’importanza del lavoro di squadra, del non arrendersi di fronte alle difficoltà, del fare delle proprie diversità un punto di forza.

Le coreografie sono affidate a Sonia Ferlini della scuola di Danza Tilt e saranno interpretate dalle allieve di danza classica dei corsi avanzati della scuola di danza Tilt di Rimini e Bellaria. Un modo per valorizzare il duro lavoro delle giovani ballerine che da anni studiano danza classica e si allenano con passione.

I Musicanti di Brema è una favola che valorizza l'importanza dell'amicizia e della gioia della condivisione. Asino, Cane, Gatto e Gallo in comune hanno l'esperienza di essere stati traditi dai loro padroni. Scappati dalle loro case, si incontrano per la via, raccontano la loro storia e decidono insieme di recarsi a Brema per suonare nella famosa banda della città, ma ci arriveranno a Brema?