MYO - Mondaino Youth Orchestra in concerto per il ritorno del Premio Inner Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 21 a bordo piscina dell’Hotel Corallo di Riccione il concerto dei giovanissimi e pluripremiati musicisti della MYO - Mondaino Youth Orchestra darà il via alla terza edizione del Premio Inner Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”, che promuove la cultura del territorio attraverso la musica di qualità e lo fa con una vera eccellenza territoriale, la Jazz band formata da una quarantina di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni, guidata dal Maestro Michele Chiaretti. I proventi del concerto saranno devoluti, secondo la consuetudine del Premio, a realtà culturali del territorio e, in questo caso, destinati all’acquisto di strumenti musicali per la scuola di Musica di Mondaino che verranno utilizzati dagli studenti che non ne posseggono di propri. Un ringraziamento speciale va allo sponsor della manifestazione la FIM Industrie Meccaniche di Gradara. Trattandosi di un evento benefico l’ingresso al concerto è a offerta libera minima di € 15. Per informazioni e prenotazioni Giulia Airaudo cell. 335 7247738, g.airaudo@gmail.com. È già possibile ritirare i ticket d’ingresso al concerto negli uffici Feat Yachts, in via Galli 2 sul porto di Riccione, dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.