Mystfest 2022, sarà all’insegna dei Misteri dello Spazio

Dal 13 al 19 giugno a Cattolica torna il MystFest, primo e più importante festival internazionale del Giallo e del Mistero, con una nuova edizione dedicata quest’anno ai ‘Misteri nello Spazio’. La kermesse indaga il giallo nella letteratura, nella musica, nel cinema e nell’arte.

Per sondare i Misteri dello spazio il MystFest 2022 ha scelto compagni di viaggio straordinari come alcuni dei protagonisti dell’avventura di Urania cui sarà dedicato l’appuntamento di venerdì 17 giugno (ore 21) Cose dell’altro mondo. Cogliendo l’occasione per celebrare i 70 anni della storica collana Mondadori “Urania”, dedicata ai racconti di fantascienza, un incontro in piazza 1° maggio con Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e di Urania, Dario Tonani, autore di Mondo9, Gianfranco Lollino, dell’Osservatorio astronomico Niccolò Copernico di Saludecio e Franci Conforti, vincitrice dell’ultimo Premio collegato alla collana. Ospite specialissimo sarà Franco Brambilla, illustratore e autore dell’immagine del festival, firma di fantascienza per eccellenza e creatore da oltre vent’anni delle copertine di Urania, che realizzerà dal vivo le sue visioni future su paesaggi del passato dal progetto artistico Invading the vintage. La kermesse omaggia l’attualissima figura di Giorgio Scerbanenco, maestro indiscusso del noir italiano, il cui cognome veniva da lontano, da quella Kiev che lasciò ancora in fasce. La vita di Scerbanenco è stata ricostruita nel libro Il fabbricante di storie dalla figlia Cecilia, che giovedì 16 giugno (ore 21, piazza 1° maggio) dialogherà con Carlo Lucarelli accompagnati da letture dal vivo di Pino Quartullo. A Cecilia Scerbanenco verrà inoltre conferito il IV Premio Andrea G. Pinketts, in collaborazione con l’associazione Andrea G.Pinketts e SGR per la cultura.

Il primo e più importante Festival Internazionale del Giallo e del Mistero non poteva che mettere al centro le ultimissime novità editoriali del genere con ospiti di prim’ordine: lunedì 13 giugno l’apertura (ore 21 in piazza 1° maggio), con i saluti della sindaca di Cattolica Franca Foronchi, dell’assessore alla Cultura Federico Vaccarini e della direttrice del Festival Simonetta Salvetti, avrà quale special guest Veronica Pivetti e il suo noir comico Tequila bang bang introdotto dal maestro e ormai caro amico del festival Carlo Lucarelli. Sabato 18 giugno torna un’altra firma d’oro del genere quale Massimo Carlotto (ore 21 in piazza 1° maggio) che nel 2022 ha pubblicato Il Francese. La serata conclusiva vedrà anche la presentazione di Cambiare le ossa, dell’autrice di thriller Barbara Baraldi. Per tutta la settimana Gialli sotto l’ombrellone. Incontri con gli autori, tutti i giorni (ore 18) presso gli stabilimenti balneari Altamarea Beach Village (zona 105) e Bagni 70/71 Oasis di Cattolica. L’edizione 2022 vedrà protagonisti Jacopo De Michelis, Luca di Gialleonardo, Angelo di Liberto, Nino Motta, Marco Caselli, Andrea Franco, Diego di Dio, Giorgio Bastonini.