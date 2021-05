Namaste. Donne in cammino, 40 scatti a sostegno dei diritti della donna

Fino al 30 giugno, è possibile ammirare la mostra inaugurata virtualmente l’8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna nell’ambito del progetto Femminile Plurale/promuovere la cultura ‘plurale’ delle diversità e della non discriminazione dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Promossa dall’associazione Namaste – Sezione di Rimini, la mostra prende spunto dai progetti di Namaste per migliorare la condizione femminile nelle realtà rurali del Kerala e Tamil Nadu, dove l’associazione opera da decenni ed è dedicata a tutte le donne, comprese quelle migranti, che ogni giorno affrontano la sfida per la difesa dei propri diritti.

Una quarantina gli scatti realizzati da Gabriele Burnazzi, Fabio Campo e Claudine Tissier, Renato Greco e Maria Grazia Marrulli sui progetti per le donne, il lavoro, il quotidiano tra casa e famiglia, le giovani generazioni: gesti e sguardi femminili che si allargano poi a una pluralità di culture incrociando momenti di vita delle donne migranti arrivate nel nostro territorio. La mostra è nella sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64 visitabile fino al 30 giugno 2021, nel rispetto normative antiCovid ,dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Si organizzano visite guidate a piccoli gruppi: info/prenotazioni 3358472461.