Natale a Saludecio tra luci, spettacoli acrobatici, musica e tanto altro

Centro storico illuminato con luci e colori che metteranno in risalto i tre bellissimi campanili del borgo, caratteristica riconoscibile del centro saludecese da ogni parte della Valconca e il presepe nella chiesa del paese che ricorda il Santo di Saludecio Amato Ronconi e i suoi miracoli più conosciuti realizzato dall’Associazione “Santo Amato” danno vita alle festività natalizie di Saludecio. Poi tanti appuntamenti per grandi e piccini. Domenica 19 dicembre dalle 16 alle 19 si terrà una sfilata dedicata al Natale col gruppo Asd B.You con spettacoli acrobatici, musica e giocoleria, fate e “Regine dei ghiacci” con fiabe d’inverno a cura della Associazione “Armonda” per le vie del borgo. Seguiranno poi le proiezioni di ben quattro film animati per bambini nei pomeriggi alle ore 16 alla “Casa di Spiritualità Don Masi” il 16 e il 24 dicembre e il 2 e il 6 gennaio a cura dell’Associazione “Il Palloncino Bianco” con letture di Roberto Caminiti. Il 30 dicembre serata con il Trio Cluster intitolata “Romagna e Sangiovese” di musica popolare e poesie musicate da Paola Baldarelli su poesie di artisti locali e non. <Per finire - conferma l’amministrazione comunale - non mancheranno i regali per tutte le persone “diversamente giovani” di Saludecio e per gli ospiti della Casa di Riposo Santo Amato. Quest’anno abbiamo scelto i regali presso l’azienda “La Pietra Scartata” dell’associazione Papa Giovanni XXIII per due motivi principali: i loro prodotti sono di alta qualità biologica in rispetto alla natura e alle stagioni e secondo motivo perché al suo interno ospitano ragazzi ai quali viene data la possibilità dell’inserimento nel lavoro e nella società e ai quali va il nostro pensiero e il nostro aiuto”. Il Comune di Saludecio augura a tutti un felice Natale e un 2022 pieno di speranza e di amore.