Luminarie, bosco di ghiaccio, pista di pattinaggio e mercatini per il Natale della Regina

Cattolica si prepara al Natale con un cartellone ricco di appuntamenti presentati durante un incontro all’Hotel Kursaal. Il 27 novembre avverrà l’accensione delle luminarie nelle strade della Regina con particolare attenzione dedicata agli addobbi per l’albero di Natale in Piazza Roosevelt ed un secondo albero scenografico luminoso che troverà posto in Piazza Nettuno. Sabato 4 dicembre, alle ore 17.00, è previsto il taglio del nastro da parte dell’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini, che darà il via alle attività in cartellone. In quell’occasione prenderà vita in Piazza Roosevelt un progetto immersivo, ideato dalla “Nextime eventi”, capace di trasformare la location e la facciata di Palazzo Mancini in un vero e proprio "bosco di ghiaccio". Un lungo tappeto blu si snoderà tra Piazza Repubblica, illuminata con luci felliniane, e Piazza I° Maggio che ospiterà la grande ruota panoramica. L'intera visione sarà completata dall'allestimento di una pista di pattinaggio, da 20 per 10 metri, che sarà centrata alla fontana ed all'edificio comunale. Piazza Roosevelt sarà anche sede delle baite dei mercatini natalizi e punto di partenza per spettacoli itineranti.

Il format esperienziale si arricchisce con degli show che (nei giorni di dicembre 4 e 5, dal 8 al 12, dal 17 al 19, dal 21 al 31 e dal 1 al 6 gennaio) ogni ora dalle 17 alle 20, al rintocco dell'orologio, faranno partire una sigla con una voce narrante della Regina di ghiaccio che anticiperà un magico momento di show di luci, audio e nevicate. Nei pomeriggi del 4, 8, 18 e 24 dicembre si aggiungeranno, inoltre, delle parate di trampolieri e spettacoli itineranti nel centro città che cattureranno l'attenzione dei presenti con i loro particolari costumi. Ulteriori brevi spettacoli per un target family vedranno protagonisti performer ed artisti di strada.

Al Teatro della Regina il 18 dicembre il concerto di Natale de "La Toscanini Next", ed il 29 il Balletto di Milano con Lo schiaccianoci (spettacoli a pagamento). Tra il 24 ed il 25 dicembre, dopo la mezzanotte, Piazza Roosevelt ospiterà un concerto di musica jazz con omaggi al maestro Ennio Morricone. In piazza Nettuno nel pomeriggio del 26 dicembre esibizione di un coro di voci bianche. Annunciata anche l'organizzazione del capodanno, con musica dal vivo, in Piazza Mercato a partire dalle 22,30 (che si svolgerà secondo le normative antiCovid vigenti). Il nome della band che si esibirà verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Visite guidate (prenotazione obbligatoria) a cura di Ivana Balducci alla Mostra su Cesare Pronti allestita alla Galleria S. Croce il 5 dicembre ed il 2 gennaio alle 17.00. Allo Snaporaz, il 12 dicembre alle 16.30, teatro per ragazzi e famiglie con La conta di Natale di Claudio Milani (spettacolo a pagamento). Al Centro Polivalente sabato 18 dicembre la “Tombola dei libri” per bambini con Babbo Natale lettore e l'aiuto dei volontari “Nati per leggere”. Alla Galleria S. Croce, il 9 gennaio, dalle ore 17.00 il concerto “Romagna felix: tinte romagnole tra gli echi barocchi” a cura di Armonia Estense.

Ulteriori appuntamenti saranno calendarizzati ed ufficializzati nei prossimi giorni. Prevista anche una importante campagna attraverso manifesti in vari comuni della provincia di Rimini ed oltre, volantini e brochure che verranno distribuite, una campagna attraverso internet ed i canali social.