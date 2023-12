Dal centro alle frazioni entra nel vivo il weekend natalizio misanese

Sarà un lungo weekend di appuntamenti quello che porterà al Natale nel centro e nelle frazioni di Misano Adriatico. Si comincerà già giovedì 21 dicembre, alle 21, nel Cinema Teatro Astra con l’esibizione degli allievi del Centro musicale Vivaldi (l’ingresso è libero).

Sempre all’Astra, venerdì pomeriggio (22 dicembre) alle 17:00, si terrà il tradizionale Saluto di Fine Anno, con il discorso del sindaco Fabrizio Piccioni, che traccerà un quadro generale dell’attività amministrativa. Verranno consegnati riconoscimenti agli atleti misanesi che si sono distinti per particolari meriti sportivi durante il 2023 e ai dipendenti comunali che sono andati in pensione nel corso dell’anno. Saranno premiati, inoltre, gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti e ci sarà il passaggio di consegne tra il Sindaco dei Ragazzi uscente e quello entrante. La cerimonia si concluderà con lo scambio degli auguri e il brindisi. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

In Piazza della Repubblica, tutti i giorni fino al 7 gennaio, è attiva la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, a ridotti consumi energetici. Tutti i sabati pomeriggio, inoltre, è possibile passeggiare tra le bancarelle di un mercatino dell’artigianato artistico.

Tante le iniziative in programma nelle frazioni

A Misano Cella, sabato sera (23 dicembre), ci sarà l’aperitivo degli auguri nel centro di quartiere, mentre domenica Babbo Natale consegnerà i regali ai bimbi della frazione.

Consegna dei regali per i più piccoli anche a Misano Monte, dove Babbo Natale arriverà sabato pomeriggio alle 17:00, al centro di quartiere.



A Misano Brasile, domenica mattina (24 dicembre), ci sarà la consegna dei panettoni agli ultraottantenni della frazione, mentre a Villaggio Argentina, sabato alle 14:00, verranno consegnati doni offerti dal Comitato di frazione ai nonni e ai bimbi.



A Scacciano, come ogni sabato sera di dicembre, ci sarà la tombola conviviale a tema al centro di quartiere. Domenica, dalle 14:30, arriverà Babbo Natale per la consegna dei doni ai più piccoli, mentre per tutti ci saranno castagne, vin brulè, cioccolata calda e dolci. A partire dal 24 dicembre e fino al 7 gennaio, inoltre, si potrà ammirare il presepe meccanico di Walter Meluzzi, allestito nei locali dell’ex asilo (aperto tutti pomeriggi dalle 15 alle 19).



Infine, a Santamonica, sabato alle 15:30 è in programma l’arrivo di Babbo Natale al centro di quartiere per la consegna dei regali, con merenda per tutti; il giorno successivo, alle 13:00, ci sarà invece la consegna dei panettoni ai nonni della frazione.

Durante tutto il periodo natalizio, fino al 20 gennaio, sarà inoltre possibile ammirare il presepe meccanico a cura di Ferdinando Righetti i via Boito n. 7.