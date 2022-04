Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti portano in scena la crisi di coppia con “Parlami d’amore”

Si conclude la stagione 2021-22 del palcoscenico romagnolo con un doppio appuntamento in cui si parla d’amore: ad andare in scena il 29 e il 30 aprile al Teatro CorTe sono Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti in Parlami d’amore di Philippe Claudel. Il drammaturgo ed Accademico di Francia è da sempre un maestro nell’entrare nel complicato universo dei rapporti a due: entra dentro il cuore della coppia testimoniandone il profondo disfacimento morale mostrando come un rapporto può andare in crisi per mille fattori.

La drammaturgia di Claudel nella sua completezza scava dentro l’anima dei due personaggi. Un rapporto a due che con continui cambi di umore spazia dall’affetto sfrenato a battibecchi vicini alla più feroce rappresaglia: ma tutto si svolge nella più appassionante ironia.

Francesco Branchetti e Nathalie Caldonazzo calzano temi psicologicamente complessi ma talmente reali che il pubblico si identifica dentro i loro schemi comportamentali. La regia di Branchetti, che è anche coprotagonista, analizza con humour le angosce e le serpeggianti relazioni umane confermando che le persone sono sempre alla ricerca delle proprie verità. Verità che spesse volte sono solo alibi per giustificare inesatte valutazioni. Ingresso: platea € 15 – galleria € 13?riduzione di € 2 per under 25 e over 65 anni