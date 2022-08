Le Befane Shopping Centre ospita la mostra fotografica del National Geographic, al centro l'uso delle materie plastiche

Da lunedì 22 agosto a domenica 11 settembre, per tre settimane, Le Befane Shopping Centre di Rimini ospiterà all'interno dei propri spazi la mostra fotografica Planet or Plastic? realizzata dal National Geographic, un'esposizione che rappresenta il cuore dell'evento green PlasticNet - Scegli il pianeta ideato e promosso da Cbre in collaborazione proprio con National Geographic e Plastic Free.

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dall'impiego crescente delle plastiche monouso. Proprio per questo i centri commerciali del gruppo Cbre, tra cui anche Le Befane, hanno da tempo ridotto al minimo indispensabile l'utilizzo della plastica nei propri uffici e lavorano in partnership con associazioni, principalmente Plastic Free, impegnate nella riduzione dell'uso della plastica.

Sempre all'interno di PlasticNet - Scegli il pianeta verrà attivata sui canali social de Le Befane Shopping Centre una campagna di sensibilizzazione dedicata ai temi dell'ambiente e al corretto uso e riciclo delle materie plastiche.

“La sostenibilità ambientale e l'attenzione al recupero, riciclo e riuso delle materie prime è da sempre al centro del nostro lavoro” – racconta Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane Shopping Centre di Rimini.“

In questo senso l'adesione al progetto PlasticNet è l'ultimo, importante tassello di un impegno che viene da lontano: dalle varie iniziative per le scuole realizzate in questi quasi venti anni di apertura fino al concorso Be Green, che aveva visto nell'autunno del 2019 la partecipazione di 20 artisti del territorio, chiamati a dare vita a delle opere pubbliche ispirate alla sostenibilità ambientale; fino al più recente Eco-lution che, nello scorso maggio 2022, aveva coinvolto in maniera diretta i clienti e il pubblico del Centro commerciale, premiandoli per le loro scelte più sostenibili nel campo degli acquisti e nello stile di vita. Ad inizio settembre, poi, proporremo un evento dedicato alle famiglie che ha per protagonista il Signor Acqua. Nel nostro Centro commerciale, in collaborazione con Coripet, sono presenti infine due eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in plastica: da gennaio ad oggi abbiamo già raccolto oltre 300.000 bottiglie di plastica”.



All'interno della mostra Planet or Plastic? del National Geographic saranno esposte immagini significative che denunciano, con efficacia, l'emergenza ambientale causata dalle plastiche monouso e/o abbandonate dall'uomo. La mostra accompagna gli spettatori in un percorso fotografico che stimola una riflessione sulla gestione non sempre sostenibile dei materiali plastici.

Otto i temi affrontati: dalla sua invenzione, avvenuta poco più di un secolo fa, al consumo di massa, Planet or Plastic? ripercorre il tragico impatto della plastica sull’ambiente e sugli ecosistemi. Alternando le fotografie dei grandi reporter di National Geographic all’originale lavoro creativo della pluripremiata artista britannica Mandyd Barker, Planet or Plastic? analizza gli effetti ambientali traumatici dello smaltimento improprio di circa 6,3 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica che impiegheranno oltre quattrocento anni per degradarsi.

La mostra Planet or Plastic? ospitata da Le Befane Shopping Centre di Rimini rappresenta quindi un invito a riflettere su una delle più grandi minacce che affliggono il pianeta ed è rivolta a tutti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alle loro famiglie. Infatti, tra immagini, infografiche e video, la mostra suggerisce piccoli gesti quotidiani indispensabili per ridurre, riciclare e gettare in modo responsabile il materiale inquinante che sta distruggendo il nostro pianeta.