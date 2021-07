"Naufragare" la summer school sul cinema d'autore apre a Bellaria con un workshop sulle immagini

Naufragare è la summer school di Approdi, la neonata start-up di Bellaria-Igea Marina, fondata da Cesare Barbieri, Cecilia Guagnano, Elena Monti e Sergio Canneto, regista cinematografico sul cinema d’autore, che si terrà a Bellaria Igea Marina (RN) dal 30 agosto al 26 settembre 2021.

A luglio a Bellaria Igea Marina si svolgerà un’anteprima di Naufragare con 1 workshop gratuito e aperto al pubblico. Approdi organizza tre appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, di cui a Bellaria, anche a chi non ha esperienza pregressa nel cinema, per lavorare insieme sulla scrittura per il cinema, sulla composizione dell’inquadratura e sul montaggio.

Il 5 luglio si svolgerà “Immagine / Composizione”, un workshop gratuito dedicato alla composizione di immagini e inquadrature.? La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e prenotazione sul sito: www.approdicinema.com/anteprima-naufragare Naufragare è rivolta a tutti. Ci si può iscrivere con progetto o senza progetto. I progetti selezionati saranno sviluppati e realizzati all’interno della summer school dai partecipanti, attraverso gruppi di lavoro e di creazione.

Le iscrizioni a Naufragare sono aperte fino al 10 agosto. ?Le iscrizioni di Naufragare sono aperte sul sito: www.approdicinema.com

Un mese sulla Riviera Adriatica, dedicato alla ricerca di uno sguardo autoriale. Una sfida a guardare il mondo, a definire il punto di vista personale dell’autore attraverso una formazione laboratoriale e collettiva, proiezioni di film in una sala cinematografica e workshop con importanti ospiti del cinema italiano e europeo.

L’edizione di quest’anno, dal 30 agosto al 26 settembre, ospiterà sei ospiti internazionali, fondamentali per il cinema autoriale europeo. ?Una rarità trovarli tutti assieme! Si tratta di:

Luciano Barisone. Fondatore dell’Alba Film Festival, giornalista e critico di cinema per riviste specializzate (Filmcritica, Cineforum, Duellanti) e quotidiani (La Stampa, Il Manifesto). È stato direttore del Festival dei Popoli di Firenze e di Visions du Réel di Nyon (Francia). Negli anni ha collaborato con il Locarno Film Festival, con la Mostra Internazionale di cinema di Venezia e con il Festival de Cannes. A Naufragare summer school terrà il workshop “Il ritmo del film, alla ricerca del suo respiro”.

Daniela Persico. Membro del comitato di selezione del Festival dei Popoli di Firenze e di IsReal – Festival di cinema del reale a Nuoro. Ha preso parte ai comitati di selezione della Settimana della Critica di Berlino, del Lovers Film Festival, del Filmmaker Festival e al gruppo di lettura per film in fase di sviluppo e produzione del MiBACT.?Oggi è nel programmatrice del Locarno Film Festival. A NAUFRAGARE summer school terrà il workshop “Festival: istruzioni per l’uso” e gli incontri di Davide Maldi e Micol Roubini.

Ivan Olgiati. Fondatore e presidente di Articolture, società di produzione e distribuzione cinematografica. Tra gli altri ha prodotto A casa mia vincitore del David di Donatello 2017, Gli asteroidi in concorso internazionale al Locarno Film Festival 2017, Zen sul ghiaccio sottile e Il mondiale in piazza presentati entrambi al Festival di Venezia 2018, L’Agnello vincitore del Annecy Cinéma Italien 2020. E’ presidente di CNA Cinema e audiovisivo Emilia Romagna e membro della Presidenza nazionale. A NAUFRAGARE terrà il workshop “La costruzione di un piano finanziario per un film”.

Micol Roubini. Videoartista, diplomata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano; si specializza poi in Tecnologie dell’audio presso l’IRMus della Scuola Civica di Milano. Il suo film “La strada per le montagne” nel 2019 è stato selezionato al Cinéma du Réel, al Filmmaker International Film Festival e IsReal – Festival di cinema del reale a Nuoro e ha vinto il premio Corso Salani al Trieste Film Festival nel 2020.

Davide Maldi. Diplomato alla Scuola romana di fumetto e ha iniziato a lavorare come illustratore e storyboard artist per il cinema. Il suo film “L’apprendistato” nel 2019 è stato selezionato al Locarno Film Festival, al DOK Leipzig, e ha vinto il premio speciale della giuria a Italiana.Doc al Torino Film Festival. Un film politico, un “manuale per giovani anarchici” che non hanno fretta di crescere, nonostante gli imperativi della società e le attese delle famiglie.

Alessandra Pastore. Head of Industry del Meeting Point Vilnius (Vilnius, Lituania). Dal 2016, e? Industry Coordinator di When East Meets West, il forum di co-produzione di Trieste che si svolge ogni anno in concomitanza con il Trieste Film Festival. E? coinvolta nel coordinamento di programmi internazionali di formazione professionale tra cui HerMeS (Eurimages) e i workshop “director across borders” (Euroeast Culture). Alessandra e? consulente di societa? di produzione cinematografica per questioni di sviluppo e coproduzione internazionale. In concomitanza con i giorni del Bellaria Film Festival (in programma dal 22 al 26 settembre 2021, al suo trentanovesimo anniversario), si terrà l’incontro e workshop con Alessandra Pastore, “What a Pitch! La partecipazione ai mercati di coproduzione e pitching forum: come e quando affrontarli”. E l’incontro speciale con Fabio Abagnato, responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission che in questa speciale occasione presenterà i metodi di lavoro e le attività della Film Commission nella regione Emilia-Romagna. Gli incontri con Fabio Abagnato e Alessandra Pastore sono aperti a tutti, cittadinanza e operatori del settore cinematografico e audiovisivo, in collaborazione con il Bellaria Film Festival e si svolgeranno duranti giorni del festival

Borse di studio

Sono previste 10 borse di studio per le iscritte e gli iscritti Under 30 del valore di 750€ che ne faranno richiesta!

Link di riferimento:

Emilia Romagna Film Commission:?https://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/news/naufragare-cinema-dautore-bellaria-la-summer-school-approdi/

Comune di Bellaria Igea Marina:?https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/pdffiles/Comunicati_stampa/st05995.pdf

Per informazioni ufficio stampa Approdi:?www.approdicinema.com?+39 351 536 5686?info@approdicinema.com