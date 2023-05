Proseguono gli appuntamenti con la letteratura, ospite Luigi Weber con "Navi nel deserto"

Venerdì 12 maggio in Cineteca (Via Gambalunga, 27) l’appuntamento della rassegna “Libri da queste parti 2023”, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga, ha come protagonista Luigi Weber, che presenterà il suo romanzo Navi nel deserto, pubblicato dall’editore romano Il ramo e la foglia, con una copertina realizzata dall’artista e graphic designer Samuele Grassi.

Luigi Weber nato nel 1972 a Rimini, insegna dal 2012 letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna e, dopo molte pubblicazioni accademiche, si presenta nella sua città natale per la prima volta in veste non più di critico ma di autore, con un sorprendente esordio narrativo costruito pazientemente nel corso di trent’anni di lavoro. Navi nel deserto è un’opera singolare, composta di molti strati: all’apparenza un romanzo di fantascienza, ma in realtà costruito a partire dalle trame e dai personaggi di uno dei più grandi scrittori di mare, Joseph Conrad, l’autore del celebre Cuore di tenebra, per parlare di temi legati al nostro presente di emergenze climatiche, guerre e migrazioni, conflitti di civiltà e fra opposte visioni del mondo. Un libro fatto di innumerevoli letture e di uno sconfinato amore per la letteratura, che aveva bisogno, per essere pubblicato, della fiducia e del coraggio di un piccolo editore che ancora crede nei libri che stampa. E che si è arricchito dell’opera visiva di un altro artista riminese, Samuele Grassi, autore non solo della cover ma anche della mappa dei territori in cui il romanzo si svolge, come nella tradizione dei libri fantasy.

L'autore, nato a Rimini, ma dall’incontro tra un trentino di Rovereto e una toscana di Marradi, quindi sospeso tra il mare, le Alpi e gli Appennini, da lungo tempo ormai si è risolto per la pianura, e vive a Bologna con la sua famiglia. Qui ha studiato e si è laureato in Lettere Classiche, nel 1998; qui, dopo una pausa di alcuni anni trascorsa come giornalista in Romagna, è tornato definitivamente ad abitare, iniziando una collaborazione ormai più che ventennale con l’Ateneo in cui adesso insegna Letteratura Italiana Contemporanea. Nel frattempo, ha vissuto anche nel mondo del teatro di ricerca, partecipando a nove edizioni del Festival di Santarcangelo come caporedattore del Quaderno del Festival. Come docente di letteratura contemporanea ha curato edizioni e pubblicato saggi su molti autori e fenomeni letterari dell’Otto e del Novecento, da Manzoni al Gruppo 63, occupandosi di letteratura fantastica, poesia e romanzo sperimentale, letteratura di guerra e di viaggio. Dal 2021 fa parte del Comitato Direttivo della MOD, Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria.

Ingresso libero