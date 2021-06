Nek e Renga salgono sul palco di Bellaria

Dopo il primo concerto covid free del 5 giugno con Umberto Tozzi, la Flower Arena di Bellaria Igea Marina riaccende casse e riflettori su altri imperdibili concerti inversione acustica con duegrandi artisti della musica italiana. Sul palco questa volta saliranno Nek, venerdì 2 luglio con il concerto "Live Acustico 2021" e a seguire, sabato 03, sarà il turno di Francesco Renga con "Acustic Trio Estate 2021". I due cantanti già hanno avuto modo di esprimere il loro affetto e ricordare l'appuntamento con Bellaria Igea Marina, attraverso video messaggi carichi di emozione pubblicati direttamente sulla pagina Facebook ufficiale di Bellaria Igea Marina. https://it-it.facebook.com/bellariaigeamarina La musica sarà dunque la protagonista d’eccellenza in questo primo weekend di luglio all'insegna degli show acustici che animeranno la Flower Arena. Per accedere alla location, sita presso lo Stadio Comunale E. Nanni di Bellaria Igea Marina non sarà necessario esibire certificazioni aldilà del biglietto d'ingresso; i posti sia in platea che in tribuna saranno infatti debitamente a sedere, distanziati, numerati e nominativi nel rispetto delle normative anti-Covid. I biglietti per entrambi i concerti sono acquistabili ancora sui canali Ticketone o presso l'ente organizzatore, Fondazione Verdeblu scrivendo a info@fondazioneverdeblu.org Per maggiori informazioni: www.bellariaigeamarina.org,