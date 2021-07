"Nel mezzo del cammin di una vignetta" Dante a fumetti alla Rocca di Verucchio 

Circa 70 pannelli, sagome, merchandising, volumi a fumetti, i simpatici "segnapassi" danteschi, volumetti danteschi in omaggio e le simpatiche card con i personaggi più famosi della Divina Commedia: per celebrare il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, un intero piano della Rocca Malatestiana di Verucchio fa da cornice dal 1 luglio al 3 ottobre alla mostra Nel mezzo del cammin di una vignetta. Dante a fumetti, un giro del mondo con il Sommo Poeta e la Commedia realizzato grazie ai fumetti e reso possibile da Cartoon Club. Una sezione è interamente dedicata all’opera di Marcello e sarà possibile leggervi la parodia dell’Inferno su un leggio “medievale” con affaccio sulla vallata. Dal 1969, al sacro furore politico e religioso che guida i passi dell’Alighieri, da buon senese Marcello contrappone infatti nella sua versione umoristica un’ironia dissacrante. Caronte diventa così un trasportatore sempre in ritardo, Cesare un incallito giocatore di dadi e Beatrice una paradisiaca versione di Wanda Osiris.?Per molti anni work in progress, la Divina Commedia di Marcello (che giovedì 15 luglio sarà ospite di una serata proprio alla Rocca di Verucchio) si è trasformata adattandosi ai continui cambiamenti editoriali e all’evoluzione stilistica del suo autore, senza mai perdere l’umorismo smitizzante.

