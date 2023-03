Per la Festa della Donna, va in scena a teatro "Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell'amore"

In occasione della Festa della Donna, a Rimini al Cinema Teatro Tiberio andrà in scena la piece teatrale “Nemmeno con un fiore, il prezzo dell’amore”.



Lo spettacolo, intreccio di tante storie e tante vite, è frutto di un lungo lavoro sul campo, fatto insieme alle ragazze di strada e ai volontari delle Unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII. Un affresco corale, per raccontare un tema complesso e controverso, che ruota intorno alle donne costrette alla prostituzione dalle persone o dall’ambiente. Ma, come diceva Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità, "Nessuna donna nasce prostituta”. Nelle narrazioni emerge quanto i soprusi, le barbarie e la mercificazione del corpo femminile che sono connessi alla prostituzione rappresentino una violenza di genere.



La mattina dell’8 e 9 marzo la proposta teatrale è rivolta ai ragazzi delle scuole superiori (circa 300 gli studenti coinvolti), come percorso educativo. La sera dell’8 marzo lo spettacolo viene invece aperto al pubblico, su prenotazione.



dello spettacolo è di Emanuela Frisoni e di Rosa Morelli; è scritto da Emanuela Frisoni con il contributo della giornalista Giovanna Greco. Le attrici sono: Federica Fabiani, Patrizia Bollini, Giorgia Guerra; partecipano le voci maschili di Giorgio Borghetti, Giorgio Colangeli, Giulio Cristini, Giorgio Marchesi, Francesco Montanari.