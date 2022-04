“Nessuno si aspettava questo spettacolo" il nuovo spettacolo comico di Alternoteca

Venerdì 8 aprile, ore 21, debutta al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano il nuovo spettacolo comico "Nessuno si aspettava questo spettacolo". Lo spettacolo andrà in scena anche al teatro Rosaspina di Montescudo sabato 9 e domenica 10 aprile alle ore 21.00. “Nessuno si aspettava questo spettacolo” conclude il laboratorio di teatro comico che si è svolto, a cadenza settimanale, al Centro Giovani White Rabbit da Novembre 2021, ed ha visto la regia di Marco Cestonaro, operatore teatrale, ed il coordinamento di Alternoteca aps. Si tratta di un laboratorio storico per Alternoteca aps e per il comune di San Giovanni in quanto si ripete da oltre dieci anni. Tantissimi i giovani marignanesi e del territorio partecipanti in questi anni, anche grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna. Il progetto teatrale si realizza nell'ambito della LR 14/2008 con il contributo ed il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di San Giovanni in Marignano. Si tratta anche di un'attività di autofinanziamento dell'Associazione Alternoteca aps.

La data dell’8 aprile a San Giovanni in Marignano è già sold out.