Nick Mason, i Modà, Mr.Rain e Checco Zalone infiammano l'Arena. "Siamo al lavoro per altre sorprese"

La canticchiano tutti, spopola sui social. “Camminerò. A un passo da te. E fermeremo il vento come dentro agli uragani”. E le vendite online, all’annuncio, già funzionano. Mr.Rain e “Supereroi” saranno all’Arena della Regina. Il prossimo 5 agosto. Ma si tratta solo di uno tra gli ultimi annunci, in ordine temporale, di una stagione musicale che a Cattolica sarà per l’ennesima volta di richiamo. “Stiamo lavorando per chiudere il calendario – racconta Willie Sintucci, il deus ex machina con Pulp Concerti dell’Arena -, e arriveremo ad avere 15/16 spettacoli, mancano ancora diversi annunci e due trattative importanti in corso che potrebbero regalare delle belle sorprese”. Per il momento ai botteghini c’è grande interesse: insieme a Mr.Rain al momento “spingono” forte anche Mika che salirà sul palco il prossimo 8 luglio e Nick Mason, lo storico batterista dei Pink Floyd, che sarà nella Regina dell’Adriatico il prossimo 21 luglio. Tutti i biglietti dei concerti annunciati si possono già acquistare su Ticketone.

“Dopo la fase della pandemia il mondo dei concerti è profondamente cambiato – racconta Sintucci -, le arene entrano nel vivo della scena. Lo spiegano bene i calendari di Roma nelle due location a disposizione. Noi abbiamo numeri più ristretti, ma una location e un’ospitalità perfetta per questo genere di eventi e una volta che entri nel circuito i nomi ti seguono”. L’aspetto più complicato per ospitare i big della musica? “Sicuramente l’accoglienza dei bus, che hanno esigenze del tutto particolari, i tecnici quando sono in tour in pratica vivono su quei mezzi”.

Sarà un’Arena della Regina con tanto Festival di Sanremo. Dato che si aggregano agli ospiti anche i Modà con l’ultima uscita “Lasciami”, il prossimo 1° luglio. Ma ci sarà anche un graditissimo ritorno come quello di Checco Zalone, il 29 luglio. “La scommessa più grande è quella di non soffermarsi solamente su un calendario legato alla musica commerciale – racconta Sintucci -, ma si cerca sempre anche di abbracciare vari generi, avere in questo momento Nick Mason credo sia per Cattolica davvero un valore aggiunto”.

In attesa del calendario definitivo, l’Arena della Regina si prepara per una buona affluenza. “Oltre ai residenti e ai turisti che sono qui in vacanza – conclude Sintucci -, c’è interesse costante anche di chi ci segue, sceglie una data, poi decide di fermarsi qui magari per un fine settimana. Unendo così la passione per la musica con la spiaggia e il mare”. Per il momento gli altri concerti già ufficiali sono: 30 giugno Tony Hadley, 14 luglio Max Angioni, 11 agosto Bresh e 1° settembre Franz Ferdinand.