Nilza Costa in concerto per il festival Interazioni

Ritornano gli appuntamenti estivi del festival Interazioni promossi dall'Istituto di Scienze dell'Uomo. Realizzato in collaborazione con Bar Lento e Smagliature Urbane, il concerto di Nilza Costa si terrà domenica 20 giugno nel giardino dell'Istituto con sede in Via Costantino Nigra 26, a due passi dall'Arco di Augusto. Nilza Costa sarà accompagnata da Daniele Santimone alla chitarra e da Massimo Zaniboni al sax . L'apertura del bar è prevista alle ore 18.00, l'inizio del concerto alle 19.00. L'ingresso è a offerta libera con prenotazione obbligatoria (per info e prenotazioni: interazionirimini@gmail.com; +39 3924895890). Nilza Costa è una cantante e compositrice brasiliana di Salvador (Bahia), la città che si affaccia sulle coste dell'Oceano Atlantico fortemente influenzata dalle tradizioni “Afro”. È la nonna di origini afro-indigene a trasmetterle la passione per la musica: accompagnandola alle funzioni religiose Candomblè, Nilza Costa si è potuta avvicinare alla cultura Yoruba. A Salvador de Bahia inizia ad esibirsi come voce solista nel coro della Chiesa di San Lazzaro e nel coro scenico dell'Olodum. La particolarità di Nilza Costa è quella di coniugare ritmi ancestrali dell'Africa con forme popolari di cultura e religione brasiliane come Candomblé, Capoeira, Samba Duro, Maculel ê e Cantigas de Roda. Il suo lavoro artistico è un viaggio attraverso un itinerario magico sospeso tra culture e lingue, come per esempio lo Yoruba, un'antica lingua introdotta nelle Americhe dagli schiavi africani. Nilza Costa risiede in Italia dal 2006. Accompagnata da artisti d'eccezione nel panorama jazzistico italiano, vanta numerosi live in tutta Europa e illustri collaborazioni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...