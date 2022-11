La femminilità “va in scena”, uno spettacolo per riflettere su questa tematica

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Il Novellino | Nuove Generazioni, rassegna per le scuole a cura dell’associazione Alcantara Te atro con il contributo e la collaborazione del Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche per l'educazione, propone lo spettacolo “Noi siamo vento” del Laboratorio Stabile Alcantara.

L’appuntamento è per mercoledì 23 novembre alle ore 10 al Teatro degli Atti di Rimini (via Cairoli, 42) e, oltre a essere rivolto alle scuole, la partecipazione è aperta a tutti (a partire dai 14 anni).

L’iniziativa si inserisce inoltre nel programma di “Donne coraggio!” promosso dal Comune di Rimini: un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Dalla riflessione sul significato della parola “femminile” nella contemporaneità e su molte tematiche connesse alla consapevolezza del corpo, dalla capacità di creare alla maternità, dalla violenza verbale e fisica all’identità di genere, per arrivare al diritto di essere se stessi nasce questo spettacolo delicato e forte allo stesso tempo. I testi sono il frutto del laboratorio di scrittura poetica ed esprimono la necessità di scegliere le parole con cura ed attenzione, per indagare su di sé ed allo stesso tempo sentirsi tutt’uno con l’universo, oltre gli stereotipi. Dal proprio vissuto personale alla mitologia, un viaggio poetico nell’animo umano condotto con il coraggio di mettersi a nudo con sincerità, “per nascere e rinascere centinaia, forse migliaia di volte”.