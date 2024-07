Il “nomade digitale” Gianluca Gotto protagonista al Parco degli Artisti di Rimini

“Le domande che ti cambiano la vita” è lo spettacolo imperdibile che vedrà protagonista Gianluca Gotto il 31 luglio alle ore 21,15, presso il Parco degli Artisti di Rimini. Questo evento unico invita il pubblico a esplorare le questioni fondamentali della vita, guidati dall’esperienza e dalla saggezza di uno dei più apprezzati autori e viaggiatori italiani contemporanei.

Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990 e fin dalla giovane età sviluppa una passione per scrittura, viaggi e spiritualità – passioni che lo hanno accompagnato per tutta la vita, influenzando le sue scelte e il suo percorso professionale e che negli anni lo hanno portato a diventare un “nomade digitale”.

Nel 2016 insieme alla sua compagna Claudia lancia “Mangia Vivi Viaggia” un blog in cui racconta il viaggio come un processo di crescita personale e dove condivide storie di vita alternative e insegnamenti zen per vivere più serenamente. Nel 2018 esce il suo primo libro “Le coordinate della felicità”, che vende oltre 150.000 copie e diventa un vero e proprio manifesto generazionale per quanti sognano una vita libera e basata sulla propria vera natura. Attualmente Gianluca scrive libri e articoli mentre vive in giro per il mondo, soprattutto in Oriente.

Con la pubblicazione di altri cinque best seller - "Come una notte a Bali", "Succede sempre qualcosa di meraviglioso", "La Pura Vida", "Profondo come il mare leggero come il cielo" e “Quando inizia la felicità” - Gianluca Gotto ha venduto complessivamente mezzo milione di copie. Il suo TEDx "Come essere felici ogni singolo giorno" è il più visualizzato di sempre tra quelli in lingua italiana.

Lo spettacolo “Le domande che ti cambiano la vita” è un'opportunità imperdibile per ascoltare dal vivo le riflessioni di Gianluca Gotto. Un evento che promette di o?rire momenti di introspezione e ispirazione, toccando temi profondi attraverso storie e insegnamenti raccolti durante i suoi viaggi in giro per il mondo.

Per questo, l’appuntamento al Parco degli Artisti mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 21.15 è un’occasione da non perdere per chiunque volesse approfondire certe tematiche e conoscere da vicino Gianluca Gotto, professionista intraprendente dall’anima libera, profonda e rara.

Dalle ore 19.30 ci sarà possibilità di incontrare personalmente Gianluca al firmacopie, accedendo con il biglietto dello spettacolo. Lo spettacolo è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini.

Biglietti disponibili su circuito TicketOne al link:

https://www.ticketone.it/event/gianluca-gotto-le-domande-che-ti-cambiano-la-vita-parco-degli- artisti-18782386/

Per informazioni: Isolani Spettacoli Tel: 388-0543554 E- mail:isolani.eventi@gmail.com e sito internet www.parcodegliartistirimini.it

Il Parco degli Artisti è in via Marecchiese 387, a Vergiano di Rimini.