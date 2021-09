"Nomadland" e "Maledetta primavera" tornano al Cinema Tiberio

Prezzo non disponibile

"Nomadland" è in programma martedì 28 settembre alle 21 e mercoledì 29 alle 17 e alle 21. "Maledetta primavera" verrà proiettato venerdì 8 ottobre alle 21, sabato 9 ottobre alle 17 e alle 21 e domenica 10 ottobre alle 21.

La proiezione di "Nomadland" e "Maledetta primavera" ad Arena Lido era stata interrotta per il maltempo. Le due pellicole di successo saranno recuperate al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano 16) e chi aveva acquistato i biglietti per l'Arena entrerà gratis.



"Maledetta primavera" verrà proiettato venerdì 8 ottobre alle 21, sabato 9 ottobre alle 17 e alle 21 e domenica 10 ottobre alle 21. Per avere l'ingresso gratuito, tutti coloro che avevano un biglietto per il film "Nomadland" del 30 agosto ad Arena Lido devono inviare una mail a prenotazioni@cinematiberio.it entro domenica 27 settembre indicando fila e posto già acquistato. Per "Maledetta primavera" gli interessati verranno contattati direttamente tramite mail.