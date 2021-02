"Non chiamatelo raptus" vignette in mostra contro sessismo, violenza e discriminazione di genere

Dal 5 al 15 marzo a Santarcangelo è possibile vedere nelle vetrine dei negozi del centro storico la mostra "Non chiamatelo raptus", vignette di Anarkikka che affrontano il tema della violenza sulle donne e del linguaggio dei media nella narrazione della violenza. L’iniziativa promossa dalle associazioni Rompi il silenzio ONLUS, Citta viva Santarcangelo e il comitato Ven èulta – con il patrocinio del Comune di Santarcangelo e il supporto di diverse società sportive- ha l’obiettivo di trasmettere il messaggio che una donna vittima di violenza che decide di reagire non è sola.

La violenza contro le donne non può essere associata a un raptus, a un attimo di aberrazione o di follia: come dimostra l'esperienza quotidiana di chi la subisce, è un vero e proprio comportamento criminale, perpetuato nel tempo e che troppo spesso culmina con un femminicidio. La mostra sarà allestita nelle vetrine dei negozi del centro storico dal 5 al 15 marzo e sarà fruibile online sulle pagine Facebook di Ven èulta, Rompi il silenzio, Città viva e Comune di Santarcangelo per chi a causa delle limitazioni non potrà visitarla personalmente.