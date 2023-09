Per non dimenticare Pironi e i ragazzi di Cuore21, inaugura la mostra realizzata dagli amici

È passato un anno da quel 7 ottobre, da quell’incidente sull’A4 - ferita ancora aperta - che in un istante ha spezzato 7 vite: Massimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina. È passato un anno pieno di dolore e di fatica, ma anche un anno pieno di fecondità e di ricchezza inaspettata. Cuore 21 deciso di ricordare questo anniversario dando vita a “Il cuore non si ferma”, un mese di appuntamenti per incontrare, conoscere e condividere l’attività quotidiana di Cuore 21.

Filo conduttore de “Il cuore non si ferma” sarà la mostra “In Utile”, 21 quadri per Cuore 21 realizzati dai ragazzi di Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod.

Il critico Francesco Bonami, nella prefazione, introduce all'emozione suscitata da questa mostra: “Tutti questi dipinti rappresentano il lato più bello dei ricordi attraverso l’energia delle emozioni. Ogni quadro come ogni emozione ti può far piangere o ridere ma ti fa alla fine stare bene. È quando uno non si emoziona che sta male. [...] Questa mostra ci fa emozionare perché è un coro di emozioni e ricordi che celebra tante belle persone che adesso non ci sono qui ma che però ci sono tutte attorno, dentro gli spazi che non si vedono ma che esistono, i pensieri, i sogni, i desideri e, appunto, le emozioni”.

Scrive Loreprod nell’introduzione al catalogo: “In utile è solo la punta di un iceberg meraviglioso che rappresenta una nuova realtà di Cuore 21, la nascita del corso di pittura. I ragazzi hanno la possibilità di espandere ma soprattutto esprimere sentimenti interiori che solo i colori possono far emergere. Elisabetta, Davide, Luca e Stefano sono attualmente gli artisti che compongono il collettivo artistico del centro: hanno scoperto un talento che era solo latente, ma la scintilla splendeva già e in nome della libertà e della autonomia hanno scoperto la loro utilità”.

La mostra è allestita al Museo della Città, Rimini via Tonini 1, sarà aperta dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 e sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Museo con ingresso gratuito. Inaugurazione sabato 30 settembre, dalle ore 17.