“Non è un libro”, Enzo Iacchetti presenta una raccolta di pensieri sui primi mesi del lockdown

Il minishow di Enzo Iacchetti in giro per l’Italia fa tappa a Riccione, domenica 25 luglio alle ore 21, 00, in piazzale Ceccarini per presentare il libro che in realtà Non è un libro, ma una raccolta di pensieri sui primi mesi del lockdown, inizialmente annotati su piccoli pezzi di carta. L’idea di far conoscere le proprie riflessioni scaturisce proprio nei giorni in cui l’autore, chiuso in casa a Milano, sentiva il rumore delle ambulanze che portavano i malati di Covid in ospedale, prendendo in seguito, la forma di un’iniziativa volta a raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana per l’acquisto di ambulanze, quella del Progetto ambulanze Enzo Iacchetti. Il tour parte da Vicenza il 21 luglio e termina il 5 settembre a Piacenza. Il 25 luglio, a Riccione, come nelle altre città italiane, durante la serata verranno vendute, a offerta libera, copie autografate del libro: l’intero ricavato sarà versato alla Croce Rossa Italiana e ad ogni appuntamento ci sarà un proprio rappresentante addetto a gestire la parte economica. La serata riccionese si conferma come live show di interazione con il pubblico, durante il quale sarà dato ampio spazio all’improvvisazione per diventare un evento unico. Conduce e modera la serata la presentatrice radiofonica Sabrina Ganzer, incursioni di Davide Rondoni, opening act Veronica Villa. Ingresso libero