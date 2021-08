Norina Angelini protagonista al Misano Piano Festival

Il 1 settembre Norina Angelini, la pianista e cantante, si esibirà nella Sala dei Ricevimenti e nel giardino del Ristorante ‘Il Mulino’ nel concerto “Desde el alma – Astor Piazzolla, un secolo di tango (1921 – 2021). Dopo il successo degli eventi tenutisi in agosto, dalla Chiesa di Misano Monte allo spazio aperto di Portoverde fino al suggestivo Castello di Gradara, il 1 Settembre il MisanoPianoFestival si sposterà nella Sala dei Ricevimenti e nel giardino del Ristorante “Il Mulino” di Misano Adriatico con il recital intitolato Desde El ALMA - Astor Piazzolla, un secolo di tango (1921-2021). Protagonista della serata sarà Norina Angelini, pianista e insieme cantante che in questa rara “Balada para voz y piano” interpreterà musiche del grande compositore argentino (nella commemorazione dei cento anni dalla sua nascita) ed anche altri celebri tanghi e testi. Il recital “Desde El Alma” è infatti un viaggio tra sogno, nostalgia, amore e morte, nel quale si evocano i luoghi e le atmosfere dove, oltre cent’anni fa, nacque e si espresse il Tango.

Il programma della serata spazierà da grandi successi di Astor Piazzolla a tango-cancion struggenti come “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez, al satirico Ranatango di Meri Lao fino al celebre tango valz “Desde el alma” di Rosita Melo, la prima donna al mondo che compose tango. Diplomata in Pianoforte al Conservatorio di Ferrara e in canto lirico al Rossini” di Pesaro Norina Angelini vinse giovanissima il Primo Premio “Astor Piazzolla” a Castelfidardo e il 2° Premio al Torneo internazionale di Gardanne, in Francia, proprio con un brano per pianoforte e voce del creatore del “Tango nuevo”. Invitata da Pablo Ziegler (pianista di Astor Piazzolla) nel suo Tour europeo, ha tenuto concerti in Italia, Austria, Germania, Ungheria, Francia, Slovenia, Sud America, lavorando al fianco di celebri artisti e prendendo parte a progetti discografici con molte formazioni in Italia e all'estero. Il concerto, con ingresso a pagamento, alle ore 20.00 prevederà una degustazione iniziale nel Giardino a cura del Ristorante “Il Mulino” a cui seguirà il concerto nella Sala dei ricevimenti; si potrà accedere solo su prenotazione all'ufficio IAT di Misano (tel 0541-615520), nel rispetto delle normative Covid vigenti.