Si alza il sipario su "Nòt Film Fest": il cinema indipendente torna protagonista in città

I filmmaker indipendenti di tutto il mondo tornano ad affollare le strade di Santarcangelo di Romagna: annunciata la sesta edizione del Nòt Film Fest che avrà luogo a parire da martedì 22 e fino a domenica 27 agosto.

Il Festival internazionale del cinema indipendente avrà da quest’anno una nuova casa: il palazzo della Poesia di Santarcangelo che, per l’occasione, si trasforma nel Nòt a Cinema, un intero palazzo situato nel cuore della città

(via Pascoli, 4), in cui avranno luogo proiezioni e workshop durante tutto il corso della manifestazione. La location ospiterà al piano terra un lounge per i filmmaker e una sala workshop, e al primo piano due sale cinema intitolate ai due registi indipendenti simbolo della nostra generazione: Greta Gerwig e Sean Baker. Riconfermato, poi, il Cinema all'aperto e il Castle Bar costruiti ad hoc nello Spazio Sferisterio (Via Arrigo Faini, 8), dove filmmakers emergenti, veterani e cinefili si incontreranno invece durante le serate della kermesse, a partire dalle ore 18:00.

Guidato dallo slogan “Future Forward” il festival, sotto la direzione artistica di Alizé Latini e Giovanni Labadessa, recente della nomina tra i 20 festival essenziali al cinema indipendente da parte di MovieMaker Magazine, si presenta come una Sundance tutta italiana, dove poter scoprire il grande cinema indipendente di domani.

“Siamo felici di annunciare il ritorno del Nòt Film Fest per il sesto anno consecutivo. Dal 2018 il festival è cresciuto tanto, diventando una realtà capace di creare una nuova dimensione comunitaria e al contempo di valorizzare a livello cinematografico un territorio già estremamente ricco. Ci piace pensare che libertà e indipendenza siano due parole chiave del futuro del cinema ed è con quel futuro in mente che abbiamo pensato il festival ed è a quel futuro che guardiamo. Il Nòt Film Fest 2023 è Future Forward e non vediamo l’ora di viverlo con i filmmakers e il pubblico del Nòt.” - raccontano Alizé Latini e Giovanni Labadessa, Founder del Nòt Film Fest.

Con il sostegno della città di Santarcangelo di Romagna, del MIC, di Emilia-Romagna Film Commission e numerosi sostenitori locali tra i quali la ProLoco di Santarcangelo di Romagna e Città Viva, la manifestazione si pone l’obiettivo di interagire con la comunità di Santarcangelo, per permettere agli oltre 6.000 avventori che vi partecipano annualmente di vivere una serie di appuntamenti sociali e culturali che, attraverso il cinema e l’arte, e regalano un'esperienza unica.

L’edizione 2023 del festival vedrà protagoniste oltre 111 opere, di cui 100 anteprime, tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, film musicali, sperimentali e branded films, provenienti da 27 Paesi diversi e selezionati tra le oltre 1000 candidature ricevute.

Tra i giurati, saranno presenti rappresentanti del Sundance Film Festival, e membri dell’Academy, che contribuiranno a rendere il piccolo borgo emiliano romagnolo una vera e propria vetrina internazionale per tutti i partecipanti.Soltanto per citarne alcuni, saranno presenti Toby Brooks, senior manager del Sundance, il produttore e vincitore dell’Oscar Kim Magnusson, la produttrice nominata agli Oscar Rebecca Pruzan, lo sceneggiatore del film d’animazione nominato all’Oscar per "Il Gatto con gli Stivali 2: l’Ultimo Desiderio” Tommy Swerdlow, il supervisore degli effetti visivi Chad Peter per "The Killer" di David Fincher, il founder di Carte Blance e produttore Kyle Stroud, la produttrice libanese Sarah El Khawand, i produttori di documentari e direttori della sezione della Berlinale “In Ukraine” Ania Gawlita e Tomesz Wolski, i registi emergenti italiani Giulia Grandinetti, Paola Bernardini e Paolo Strippoli, il giornalista di Vanity Fair Jader Liberatore, i giornalisti Davide Abbatescianni e Ileana Dugato e il professor Roy Menarini.