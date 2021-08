“Note di liscio” a Montegridolfo: il Trio Iftode omaggia la musica di Raoul Casadei

Dopo il grande successo riscosso nell'estate del 2020, sarà ancora il Trio Iftode a chiudere la rassegna di grande musica “Concerti al Castello – Festival musicale di Montegridolfo”. Appuntamento sabato 28 agosto, alle 21, in piazza Matteotti, una cornice unica e suggestiva con il Castello di Montegridolfo a fare da sfondo, che per l'occasione ospiterà il trio composto da Tedi Iftode al violino, direttamente dalla trasmissione Rai 1 Uno Mattina, e dai figli Radu (secondo violino) e Vlad (pianoforte), da anni protagonisti di concerti in tutto il territorio nazionale. Grandissimi artisti che sono stati scelti addirittura dalla mitica Katia Ricciarelli per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, ma che si sono esibiti anche al fianco di Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Pippo Baudo e tanti altri. Il Trio Iftode, conosciuto anche come “I violini di Romagna”, si prepara a celebrare la grande tradizione musicale romagnola e i suoi interpreti più famosi con “Note di liscio”. Un omaggio allegro, divertente e spensierato dedicato in primis alla figura di Raoul Casadei, il 'Re del liscio' romagnolo scomparso proprio quest'anno. Il concerto è gratuito e si tiene nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19 (D.L. 105/2021).

Saranno ammessi in platea: i titolari di Green Pass (cartaceo o digitale) o coloro che sono muniti di attestazione di negatività a test molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore. Si ricorda di avere con sé un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto o patente di guida). E’ consigliabile la prenotazione al recapito: 0541.855054 (ore 8.00-14.00). A motivo delle operazioni di verifica, è utile arrivare in anticipo, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di sicurezza.