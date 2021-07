Note di vino con Valeria De Loria e degustazione di vini e prodotti tipici della Calabria

Domenica 25 luglio alle ore 20.45, in piazza Mazzini (centro storico) terzo e ultimo appuntamento di “Note di vino” con i vini e i prodotti tipici della Calabria. L’intrattenimento musicale sarà con Valeria De Loria. La talentuosa cantautrice in un concerto dal sapore e dal profumo della Calabria, omaggiando tutti i grandi artisti che questa regione ci ha regalato. “Note di Vino” vede la collaborazione della Pro Loco di San Clemente. Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da oltre 20 anni - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della



stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.I vini in degustazione saranno: Cirò Bianco Doc “Scala”; Greco Bianco Calabria IGT “Criserà”; Cirò Rosato Doc “Scala”; Gocce di Calabria alla Liquerizia; Azienda Bosco dal 1864 - Cosenza. I piatti in degustazione saranno: Vellutata di patate e peperoni alla calabra con bruschetta alici e capperi; Maccheroni al salto con vongoline e pancetta calabra; Trancio di Spada alla brace con pipi do. Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 16 euro Per info e prenotazioni: 366.1021467 (Chiamare dalle 18 alle 21.30 - No sms - No whatsapp)