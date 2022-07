"Note di Vino", vini e piatti della Campania protagonisti della seconda serata

Al via la nuova edizione di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali.

A San Clemente - piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini - il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.



Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da oltre 20 anni - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.



Ingresso: 16 euro adulti e ragazzi (sopra i 10 anni); bambini 5/10 anni 6 euro; bambini 0/5 anni, gratis.



Per info e prenotazioni: 366.1021467 (dalle 18 alle 21.30 - no Whatsapp)

Programma di domenica 10 luglio

Piazza Mazzini ore 20.45

Degustazione di vini e prodotti tipici della Campania

Intrattenimento musicale, SWINGAMMORE. Tutta la musica che questa splendida terra ci ha regalato in chiave Swing e Rock, brani celebri e indimenticabili da ascoltare, cantare e ballare: trasportati nel cuore di questa regione vera e passionale.



I vini in degustaziona



Azienda Vinicola del Sannio: Castelvenere di Benevento, Contrada San Rocco; Spumante Falanghina Brut; Greco di Tufo DOCG; Lacryma Christi del Vesuvio Rosso DOC; Passito di Falanghina.

I piatti in degustazione

Pizza napoletana, gnocchi alla sorrentina, salsiccia e friarielli, pastiera napoletana