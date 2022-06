A San Clemente torna "Note di vino", degustazioni di prodotti tipici e vini

A San Clemente dal 3 al 24 luglio torna “Note di vino” in piazza Mazzini (ore 20.45). Giunta alla 22esima edizione, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali si svilupperà in quattro serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore al tramonto. Il primo appuntamento è domenica 3 luglio con i vini e i prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia.

Intrattenimento musicale, con le note rock della band Sclopit. Scoplit è il nome friuliano della Silene: una pianta conosciuta anche come strigoli, grisol, schioppettino e molto apprezzata in cucina. Fa fiorellini a campanula che scoppiano se vengono toccati. Una piantina rock, divertente. Una serata con una band scoppiettante!