La città si veste con "Note d'Estate", ospite l'artista misanese Davide Ricci

Proseguono i giovedì in musica a Portoverde con la rassegna “Note d’Estate”. Dopo il live dei Kaimani Distratti, con il loro omaggio a Rino Gaetano, domani sera salirà sul palco di Piazza Colombo sarà un artista di casa. Ad esibirsi, insieme alla sua band, sarà il cantautore misanese Davide Ricci.

Autore di tre album autoprodotti, nati dopo un lungo periodo di serate nei club, Davide Ricci presenta "Cantautori e non...", un omaggio sincero agli artisti che lo hanno accompagnato e ispirato. “Successi resi tali grazie al genio dirompente di autori armati di chitarra e piano – afferma l'artista -: De Andrè, Vasco, Graziani, Dalla, Bennato, Silvestri, Battisti, De Gregori, ma anche Illustrissimi “non autori” come Loredana Bertè e Adriano Celentano, che hanno dato voce e corpo a questi brevi e indelebili sogni che chiamiamo canzoni".

Sul palco, insieme a Davide Ricci (chitarra e voce), ci saranno Francesco Cardelli (basso), Enrico Giannini (tastiere), Massimo Marches (chitarra) e Luca Montanari (batteria).

Nel fine settimana, invece, tornano i tradizionali appuntamenti d’animazione. Venerdì 28 luglio, dalle ore 18:00, la Portovida a Portoverde, mentre in piazza della Repubblica si balla con l’orchestra “Daniele Cavanna” (ore 21:30) e a Misano Brasile, al Parco del Sole, andrà in scena il Mini Talent Show a cura della First Animazione (ore 21:30).

Sempre venerdì 28 luglio, prenderà il via la trentunesima edizione del MisanoPianoFestival. Alle 21:15, nella Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo di Misano Monte, si esibirà in “La Voce dell’infinito” Francesco Libetta, pianista, compositore e direttore d’orchestra, considerato uno dei massimi interpreti del pianismo contemporaneo.

Sabato 29 luglio, alle 21:30, è in programma lo spettacolo Varietà, in Piazza della Repubblica. Domenica, alle 21:00, al Parco del Sole si balla con gli istruttori Andrea e Nicole, mentre alle 22:00, in piazza della Repubblica, torna il Welcome Show.

Gli spettacoli della rassegna “Note d’Estate” sono ad ingresso libero, con inizio alle ore 21:15.