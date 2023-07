Serata in musica, sulle "Note d'Estate" country-folk dei Nashville & Backbones

I giovedì estivi, a Portoverde, sono in musica. Fino al 24 agosto, ogni settimana, in Piazza Colombo andrà in scena la rassegna “Note d’Estate”, curata dal Centro Musicale Vivaldi in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico.

Ad esibirsi saranno artisti e giovani band del panorama musicale locale, che offriranno un programma vario che spazia dal jazz al blues, dal country al soul, senza tralasciare la musica italiana del cantautorato più classico.

Dopo il successo del primo appuntamento, che ha visto protagonista l’Andrea Amati Trio in un inedito repertorio ispirato a Fabrizio De André, giovedì 13 luglio sarà la volta del country - folk nostrano dei Nashville & Backbones. Le origini del loro sound sono nella West-Coast americana, quella di artisti come Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y. Ma non si fermano lì. Radici nel passato e sguardo al futuro, per un folk-country dalle forti tinte pop e rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione. Il repertorio è composto da brani originali e cover storiche in versione country-folk.

Tutti gli appuntamenti della rassegna Note d’Estate sono gratuiti, con inizio alle ore 21:15.