Prosegue l'appuntamento con "Note di Vino", in alto i calici con i prodotti tipici del Lazio

A San Clemente dal 9 al 23 luglio torna “Note di vino” in Piazza Mazzini (ore 20.45). Giunta alla 23esima edizione, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali si svilupperà in tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore al tramonto. Il primo appuntamento è per domenica 9 luglio con i vini e i prodotti tipici della Lombardia.

L'Intrattenimento musicale sarà affidato a "Dino Gnassi Corporation", tra allegre canzoni romanesche.



I vini in degustazione :

Cantina Poggio Le Volpi (Monte Porzio Catone - Roma)

Frascati superiore

Roma Rosé

Cesanese

Cannellino di Frascati Dolce

I piatti di degustazione :

Supplì

Rigatoni all’Amatriciana

Porchetta di Ariccia con insalatina sfiziosa

Torta di ricotta

Ingresso:

Adulti: 20€; bambini 0/5 anni (gratuito); bambini 5/10 anni: 6€; bambini oltre i 10 anni: 20€