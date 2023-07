In alto i calici a San Clemente per "Note di Vino", degustazioni di prodotti tipici e vini

Indirizzo non disponibile

A San Clemente dal 9 al 23 luglio torna “Note di vino” in Piazza Mazzini (ore 20.45). Giunta alla 23esima edizione, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali si svilupperà in tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore al tramonto. Il primo appuntamento è per domenica 9 luglio con i vini e i prodotti tipici della Lombardia.

L'Intrattenimento musicale sarà affidato a "Il duomo di Notte"; Carlo Simonari con la propria band canterà i grandi autori di Milano: da Giorgio Gaber a Enrico Ruggeri passando attraverso le poesie in musica di Roberto Vecchio e Ron.



I vini in degustazione :

Spumante Extra Dry Rosé Giorgi

Riesling Italico Biologico Luca Padroggi

Pinot Nero Biologico Luca Padroggi

Oltrepò Pavese Sangue di Giuda Giorgi

I piatti di degustazione :

Bresaola, caprino e rucola

Risotto alla Milanese

Mondeghili con puré

Torta Sbrisolona

Ingresso:

Adulti: 20€; bambini 0/5 anni (gratuito); bambini 5/10 anni: 6€; bambini oltre i 10 anni: 20€