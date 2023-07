Terzo appuntamento con "Note di Vino", in alto i calici con i prodotti tipici della Puglia

Indirizzo non disponibile

A San Clemente dal 9 al 23 luglio torna “Note di vino” in Piazza Mazzini (ore 20.45). Giunta alla 23esima edizione, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali si svilupperà in tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore al tramonto. Il primo appuntamento è per domenica 9 luglio con i vini e i prodotti tipici della Lombardia.

L'Intrattenimento musicale sarà affidato a "Chi sono e canta no nmore maji", un viaggio tra le frasi taglienti di Matteo Salvatore, cantastorie che ha raccontato la fame, la miseria e lo sfruttamento dei braccianti, oltre a storie d’amore piene di spaccati del Sud.

I vini in degustazione:

Fiano

Negroamaro Rosé

Primitivo-Cabernet Sauvignon

Amaro San Marzano

I piatti di degustazione :

Burrata di Andria, pomodori secchi e acciughe

Strascinati al sugo di carne

Braciolette con pecorino alla San Ferdinando

Tette delle Monache (Sospiri pugliesi)



Ingresso:

Adulti: 20€; bambini 0/5 anni (gratuito); bambini 5/10 anni: 6€; bambini oltre i 10 anni: 20€