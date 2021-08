La Notte Celeste, relax alle Terme della Perla verde

Due giorni di benessere e relax circondati dalla natura. È quello che si potrà vivere a Riccione il 28 e 29 agosto con la Notte Celeste, la grande festa delle Terme dell’Emilia Romagna. Lo slogan di questa nona edizione è “Benvenuti nella terra dello star bene”. Ci si potrà far coccolare e regalare momenti unici alle Terme di Riccione, qui si sta bene in modo efficace e naturale, grazie alle virtù delle acque sulfureo salso bromo iodico magnesiache che fanno un lungo viaggio nell’entroterra per sgorgare in riva al mare ricche di preziosi sali minerali. Curarsi alle Terme significa mantenersi in salute rinforzando il proprio sistema immunitario, prendersi cura del proprio organismo a 360 gradi, dall’apparato respiratorio e uditivo a quello muscoloscheletrico, dalla pelle alla circolazione, fino al recupero motorio grazie alla riabilitazione nelle piscine termali, ma anche prendersi cura del proprio benessere psicofisico con pause di benessere termale, trattamenti di remise en forme e di bellezza.

Per la festa della Notte Celeste Riccione Terme propone un ricco programma di eventi dedicati al benessere nella magnifica cornice di Perle d’Acqua Park, due giorni di piacevoli esperienze da vivere intensamente nelle piscine e negli Idropercorsi termali rivitalizzanti, circondati dalla natura.

Gli appuntamenti fitness delle due giornate avranno un tema molto caro alle Terme di Riccione: il respiro.

Sia sabato che domenica alle ore 11.30 e 16.30. Cuore e Respiro Aquafitness appuntamento nella grande piscina di Perle d’Acqua, con un gran finale dedicato a pilates e stretching.

Alle tecniche di respirazione yoga sarà dedicato lo speciale tramonto di sabato, alle ore 17.30 immersi nel verde del parco. Rilassati e Respira, Yoga Sunset. Un approccio semplice, immediato e piacevole per rilassarsi e respirare benessere.

In entrambe le giornate non mancherà l’appuntamento beauty con un esclusivo Rituale di Bellezza, la Maschera viso vellutante al Fango termale guarnita con Maschera illuminante rigenerante e finissage con vaporizzazione di Acqua Sorgiva Emozionale antiage al Veleno di Medusa e Fragranza Freschezza Marina. La profumazione ed i principi attivi trasformeranno questo trattamento di bellezza in un’esperienza di pure emozioni.

Sabato alle ore 21 l’appuntamento sarà sotto le stelle in riva al mare alla Spiaggia del Benessere di Riccione Terme Zona 49, con la sfilata di moda, Fashion Show Wordly for Amani, a cura delle due stiliste milanesi Roberta Vincenzi e Giulia Mattei, che utilizzano bellissimi accessori e tessuti originali africani per realizzare abiti che si potranno anche ordinare e ricevere a casa, e il cui ricavato andrà a sostenere, nel loro percorso di rinascita, le bambine ospitate dalla Casa di Anita a Nairobi in Kenya.

Da non perdere l’evento alla scoperta delle verdi colline e dei borghi che circondano Riccione. Domenica 29 appuntamento a Coriano alle ore 7,00, Cammina e Respira l’Entroterra ci farà scoprire questo borgo, che si trova a pochi chilometri di distanza dal mare riccionese e che ha tanto da offrire in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura. Al termine del percorso è prevista una originale e genuina sosta con colazione contadina: uova sode, pane e vino.

Perle d’Acqua apre dalle ore 10 alle ore 18.30, è un parco del benessere con piscine all’aperto e tutti i servizi sono open air; non è necessario esibire Green Pass.