Notte Celeste tra relax e benessere: musica dal vivo, balli sotto le stelle, trekking, cene e tanto altro

Centri termali aperti fino a mezzanotte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni, street food, week-end benessere a tariffe scontate: sono circa un centinaio gli appuntamenti de La Notte Celeste, la festa delle Terme dell’Emilia-Romagna che, torna nel fine settimana di venerdì 23, sabato 24 (giornata più attesa) e domenica 25 giugno.

Dal Parmense alla Romagna, in 14 località, il pubblico potrà rilassarsi e vivere momenti di serenità con tanti intrattenimenti. Si fa festa all’interno dei centri termali che offrono per questa occasione pacchetti a tariffe speciali e si celebra questo momento anche nelle località che ospitano le terme. Sui social l’hashtag è: #notteceleste

"Dopo gli eventi drammatici che hanno colpito l’Emilia-Romagna, La Notte Celeste rappresenta un segnale di positività e di volontà di andare avanti - commenta Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo – Le Terme dell’Emilia-Romagna hanno fatto un grande lavoro e sono pronte ad ospitare e a coccolare gli ospiti e lo dimostrano subito con La Notte Celeste un evento unico: è la grande festa italiana del benessere. Chi vuole stare vicino all’Emilia-Romagna, lo può fare in un modo molto semplice: venire a trovarci ed essere accolti con la cordialità e la gentilezza che contraddistinguono la nostra terra".

"La Notte Celeste – dice Lino Gilioli, presidente del Coter, il Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna – è l’appuntamento più importante della stagione con i nostri stabilimenti termali ancora più belli e accoglienti e suggestivi sotto le stelle. La Notte Celeste è per noi l’occasione per far scoprire al grande pubblico che le Terme sono un luogo non soltanto di vacanza, ma soprattutto di attenzione per il proprio benessere e la propria salute tra cure termali, benessere, piscine e cura del corpo. In questo week end invitiamo tutti a venirci a trovare".

Terme e piscine aperte fino a mezzanotte

Addio orologio. In occasione de La Notte Celeste molti centri rimangono aperti fino a mezzanotte con piscine termali e centri benessere. In provincia di Rimini, nella serata di sabato 24 giugno la struttura termale di RiminiTerme resterà aperta fino alle 23:00 tra benessere e divertimento, da dove si riparte la mattina successiva alle ore 5:30, per una passeggiata di gruppo in bicicletta.

Trattamenti e Day Spa

Per tradizione, La Notte Celeste è anche il momento di provare trattamenti e (per chi ancora non le conosce) di scoprire le Terme. A Riccione Terme, venerdì 23 e sabato 24 si potrà provare il "Percorso Termale Sensoriale" tra piscine, percorsi vari e uno scrub Celeste all’aroma di cocco e glitter oppure il percorso del suono in acqua termale. Riccione Terme punta al benessere totale corpo e anima con tante attività gratuite come lo Yoga del risveglio all’alba e il Mindfulness esperienziale al tramonto, presso la pineta di Riccione Terme.

Bambini alle Terme a La Notte Celeste

La Notte Celeste ha sempre un occhio di riguardo per i bambini.