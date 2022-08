Dal Messico per accendere con il "Ritual de Fuego" la Notte delle Streghe

L’Ufficio Incredibile, che da anni coordina gli artisti de “La Notte delle Streghe”, ha organizzato uno spettacolo per continuare a rivivere le magie e le atmosfere della notte. L’evento è pensato soprattutto per permettere a coloro che durante “La Notte” sono al lavoro di godersi una serata indimenticabile.

Appuntamento speciale aperto a tutti in programma venerdì 12 agosto alle ore 21:30 in Piazza Silvagni, quando tornerà uno degli spettacoli più amati e coinvolgenti: i Quetzalcoatl (Messico) presenteranno infatti “Ritual de Fuego”.

Tamburi che come il battito cardiaco della Terra segnano il ritmo della vita. Tutto fu buio fino a quando l'uomo non scoprì il fuoco. Elemento che affascina e spaventa, proprio come Quetzalcoatl, antica divinità azteca alla quale questo rituale è dedicato. Un crescendo di ritmi tribali ed acrobazie con il fuoco di grandissimo effetto e di fortissimo impatto scenico. Il rituale dei Quetzalcoatl trasuda energia e accompagna lo spettatore in un luogo e un tempo lontani.

La compagnia nasce nella città di Puebla, in Messico, nel 2000 con l’intento di trasmettere e tramandare l'unione tra ritmo, fuoco e terra, anche grazie all'introduzione di strumenti musicali e simboli che rimandano al pantheon delle divinità azteche. Quetzalcoatl sono: Francisco Velez Cosgalla (danzatore, coreografo e percussionista), Hannibal Canolik (percussionista e batterista) e Raul Somarriba Hernandez (attore, percussionista e batterista). Da quasi due decenni sono tra i protagonisti de “La Notte delle Streghe”, tra gli artisti più attesi ed acclamati.

Affermano congiuntamente Amministrazione e L’Ufficio Incredibile: “Il Comune di San Giovanni in Marignano da diversi anni è compagno di avventure de L'Ufficio Incredibile. La Notte delle Streghe vive del lavoro di tante associazioni, uffici, esercenti e volontari che durante le notti di festa non si fermano mai. E' soprattutto a loro che L'Ufficio Incredibile vuole offrire e dedicare la serata del 12 agosto, per rivivere ancora una volta le magie e l’atmosfera de “La Notte delle Streghe”.