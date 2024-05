In occasione della "Notte Europea dei Musei", appuntamento "da brivido" a Castello

Prezzo non disponibile

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio (dalle ore 21:00) la Rocca Malatestiana di Verucchio aprirà le proprie porte a bambini e ragazzi coraggiosi (dai 6 agli 11 anni) per permettere loro di vivere un’esperienza senza precedenti; una “Notte al Castello”.

Insieme agli operatori della Rocca potranno infatti trascorrere l’intera notte tra le antiche sale della fortezza, nella suggestione dell’oscurità e del mistero, tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, con qualche gustoso spuntino.

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura patrocinata da ICOM (International Council of Museums) e si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale.