Arriva la notte della "fugaracia", tutto pronto per il rito del grande fuoco di San Giuseppe

E’ il giorno della "fugaracia" di Riccione: tutto è pronto per il rito del grande fuoco di San Giuseppe. Un grande evento di comunità per celebrare lo sbocciare della primavera sulla spiaggia di piazzale Roma dal tramonto a mezzanotte. Oggi a partire dalle 18,30 sarà possibile assistere a performance di trampolieri, danzatori e artisti del fuoco, degustare dolcezze e drink accompagnati dallo street food proposto dalle migliori eccellenze del territorio, un viaggio inedito nel gusto, nel divertimento e nella poesia che partirà da viale Ceccarini per arrivare fino al Giardino sul mare. Una coreografia in abiti da ballo dedicata al folk di Romagna a cura di Nirea Danze ci condurrà da viale Ceccarini fino al Giardino sul mare, cuore dell'evento.

Party in musica con dj set

Nell'oasi del Giardino si potrà assistere a un grande party in musica con dj set fino alla mezzanotte e alla preview de Lo Smanèt, evento che animerà l’attesissimo weekend di Pasqua (8-10 aprile) interamente ispirato alle opere della leggendaria Frida Kahlo, cui è dedicata una mostra fotografica nella vicina Villa Mussolini.

Già dal tardo pomeriggio artisti e artigiani dipingeranno live su abiti vintage, interpretando le cromie vivaci dell'artista messicana e regalando così una vita nuova a vestiti di seconda mano, nell’ottica del riciclo e della rigenerazione creativa di oggetti altrimenti destinati ad essere buttati. Come da tradizione la Cooperativa Bagnini Riccione distribuirà ciambella e vino gratuitamente al pubblico. L'accensione della fugaracia è prevista alle 21.

La Festa del Papà

L'evento della fugaracia di Riccione accende domani la Festa del Papà, per celebrare tutti i papà dal mattino alla sera per tutto il giorno il Giardino sul mare si trasforma in un dance floor davanti all'Adriatico con musica, intrattenimento, food d'eccellenza e cocktail dedicati.

Il progetto fugaracia di Riccione è realizzato grazie alla collaborazione e alla cura di Geat, Cooperativa Bagnini Riccione, Consorzio Viale Ceccarini, Comitato Viale Dante Riccione, Associazione Riccione Alba, Comitato Tasso Riccione e Comitato Riccione Paese.