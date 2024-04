Una serata alla scoperta dei rapaci che popolano il territorio della Valmarecchia

Serata speciale sabato 20 aprile a Poggio Torriana con l’Associazione OaSì – Insieme per le valli

APS.

Appuntamento alle ore 20:30 presso l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia (via Scanzano, 4 - Montebello di Poggio Torriana) da dove partirà “La notte dei rapaci - I magici canti nel buio” in cui si andrà alla scoperta dei rapaci notturni che popolano la notte sul nostro territorio. Il fotografo naturalista Fabio Imola e l’ornitologa Roberta Corsi accompagneranno il gruppo in una camminata facile nei dintorni dell’Osservatorio ascoltando i canti di gufi, civette, assioli e di tanti altri piccoli e grandi uccelli notturni, anche attraverso l’uso di richiami.

A seguire, intorno alle ore 21:30 all’interno dell’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, la proiezione di un documentario per immagini creato dai due esperti naturalisti Fabio e Roberta con cui scoprire tante altre curiosità su questi magici animali importantissimi per la biodiversità: la loro dieta, le loro abitudini, la diffusione sul territorio dell’Oasi di Torriana Montebello e nelle altre zone della provincia, senza dimenticare qualche leggenda che li coinvolge.

Iniziativa gratuita e aperta a tutti. Gradita prenotazione per una migliore organizzazione delle sedute.

In caso di pioggia, l’iniziativa si terrà all’interno delle sale dell’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia (a partire dalle ore 20:30)