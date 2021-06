"Notte romantica" a Monteferio Conca

A Montefiore Conca torna l'appuntamento con “La Notte Romantica”, l'evento in programma sabato 26 giugno che vede protagonisti i Borghi più belli d'Italia nel segno dell'amore e del romanticismo, in cui gli ospiti potranno godere di profumati aperitivi, cene a lume di candela, visite guidate, mostre, buona musica e installazioni d’arte.



Per l'occasione il castello sarà aperto fino alle 24 e proporrà visite guidate dal tema “l’Amore romantico”, durante le quali saranno narrate le appassionanti storie d’amore del XIV secolo di Costanza Malatesta, che visse con Ormanno una storia commovente e tragica, finita nella notte del 15 ottobre 1378 e di suo padre Malatesta Ungaro che fu protagonista di una vera avventura cavalleresca compiuta per rivedere un’ultima volta la tanto amata Viola Novella. La magia del fuoco farà da cornice alla splendida corte, che si illuminerà di luce propria attraverso giochi spettacolari. Ingresso euro 7 (bimbi gratuiti fino a 10 anni)In piazza della Libertà dalle ore 21 DaveBlade Band con repertorio che va dal Blues, alla Bossa-nova, Soul, Funk e brani inediti del chitarrista Davide Galanti, passando per i grandi classici del repertorio swing. Per la serata, le attività commerciali del Borgo saranno liete di accogliere gli ospiti con deliziose proposte eno-gastronomiche, mentre la piazza sarà impreziosita per l’occasione da una mostra d’arte collettiva organizzata dall’Ass. culturale “Villaggio della luna”, in collaborazione con diversi artisti locali dal titolo “D’Arte e D’Amor”. Nel pomeriggio alle 17:30 Inaugurazione della mostra "Colore e amore romantico" a cura di Mario Battelli e Maria Ida Barbaresco, che accoglierà gli ospiti nella sala delle mostre tutti i giorni fino al 6 luglio dalle ore 10 alle ore 19 (ingresso libero)