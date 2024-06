Si celebra il romanticismo in uno tra i Borghi più belli d’Italia, all'insegna dell'enogastronomia e della storia

Prezzo non disponibile

Nella serata di domenica 23 giugno la cittadina di Verucchio è pronta ad essere travolta dal Romanticismo con “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”: un'iniziativa che unisce l’aspetto enogastronomico alla storia, coinvolgendo sei rinomati ristoranti del Borgo e la suggestiva Rocca del Sasso.

La serata avrà inizio alle ore 20:00 con una cena proposta da sei ristoranti di Verucchio: Kiss my Piada’s, Al Mastin Vecchio, La Madia, Tiee Cibo e Vino, Palazzo Dominae e Croste di Pane.

Terminata la cena, i visitatori si spostano a piedi alla Rocca del Sasso, dove li attende alle ore 21:30 “Intrighi e Passioni”, una visita guidata dedicata alle donne, i cavalier, l’arme e gli amori malatestiani.

Per partecipare è necessario prenotare direttamente al ristorante scelto, indicando la partecipazione alle Notte Romantica dei Borghi. I prezzi indicati per la cena includono già la visita guidata in Rocca “Intrighi e Passioni”