La Notte Rosa torna alla sua formula originaria con tre gironi tra spettacoli pirotecnici, dj set, concerti e sport

Rimini è pronta al lungo weekend della Notte Rosa tre giorni intensi e pieni di eventi. Trainata dagli eventi, da un meteo favorevole, da una città in fermento la Notte Rosa 2022 torna dopo due anni alla sua formula originaria nel primo weekend di luglio con concerti, feste sulla spiaggia, dj set e ballo liscio e con la grande novità del connubio fra la Notte Rosa e Rai 2 con il Tim Summer Hits, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino con alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali che da Piazzale Fellini di Rimini entreranno nelle case degli italiani. Nelle due serate del 1 e 2 luglio sfileranno sotto i riflettori in piazzale Fellini artisti che spaziano tra i generi più ascoltati: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Ma la Notte rosa di Rimini parte già da giovedì 30 giugno all’insegna del ballo liscio che, dopo due anni di assenza, si trasferisce in piazza Cavour con Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti e gli ospiti Genio e Matteo Bonsi che interpretano la Romagna di Secondo Casadei per la tradizionale gara di ballo della Notte rosa con una serata di divertimento e ballo aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola con l'Orchestra Grande Evento.

Venerdì e sabato la Notte Rosa si trasferisce sulla spiaggia, dal bagno 1 al bagno 150, con Un mare di Rosa tra performance di fuoco e assaggi di vino. Un appuntamento che quest’anno raddoppia con due serate di gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare, inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco.

Sempre venerdì e sabato 1 e 2 luglio in Piazzale Benedetto Croce due serate all’insegna dell’afromania con i deejay più famosi del genere Afro in Italia. Ospiti di Rimini Afro Festival il 1 luglio: Jeppo + Madiba Sound Family + Goldstone mc, Devon and Jah Brothers – Live. Spettacolo di percussioni, Dj Stefan Egger - from Innsbruck (A), Dj Pery, Dj Ghigo, Dj Pedros, Dj Shamah, Dj Berto, mentre sabato 2 luglio ci saranno: Giuseppe Moratti, Matteo Pignataro, Giuseppe De Martino, Paolino Zlaia, Antfu**er. Momento più atteso, come da tradizione, sarà la mezzanotte di venerdì 1° luglio che vedrà accendersi in contemporanea il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. Il sabato della Notte Rosa prosegue con tanti appuntamenti musicali: dalle ore 22 la postazione targata RDS 100% GRANDI SUCCESSI in Piazzale Kennedy ospita il Discoradio Party: la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva Elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado. Mentre sulla spiaggia, al Bagno 106 a Marebello, il party in spiaggia organizzato da Carnaby Club & Cocobeach in occasione della Notte Rosa. La riqualificata Corte degli Agostiniani sabato 2 luglio ospita Canta per il Mondo, il Concerto di Musica Popolare di repertorio internazionale a scopo benefico alla sua IX edizione. Domenica 3 luglio si apre con il suggestivo concerto all'alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana, che compariranno nel consueto al sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una impeccabile orchestra d’archi, suoneranno insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e all'Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. Repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba. Sempre a Rimini parte la 4^ PINK RACE: la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e km 7 non agonistica che si disputa su un circuito pianeggiante di 3.500 metri. Una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI. Tempo Massimo: 1h 30’. Per iscrizioni: https://www.goldenclubrimini.it/4-pink-race-notte-rosa.

Al Misano World Circuit uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale, il GT World Challenge – Sprint Cup 2022 in cui i più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Bentley, da Ferrari a Lamborghini a BMW e Aston Martin si sfideranno sul Circuito Internazionale di Misano, tra le curve del circuito romagnolo, con fulminei cambi pilota e soste ai box. Alla prestigiosa competizione europea prenderà parte anche Valentino Rossi. Le informazioni sul sito ufficiale: www.misanocircuit.com/biglietteria/gtworldcheurope (Ingresso a pagamento). Dal rombo dei motori al silenzio della natura. A Coriano un’alba in forma con “Yoga, camminata all'alba, wellness e natura”. Si parte alle 6.30 con una speciale seduta di yoga e saluto al sole, a seguire una camminata di 7 km. Il dress code è rigorosamente in rosa. La Notte Rosa in Collina nel Teatro all'aperto di Poggio Berni si svolgerà la manifestazione "La Notte Rosa in Collina 2022". Il 1° Luglio si esibirà dalle ore 21.30 la Giancarlo Ronchi Band con musica anni '70, '80 e '90; il 2 luglio si esibirà la band "I Tropico del Nord" in un Tributo ai Pooh. In entrambe le date saranno presenti stand gastronomici con menù di pesce, oltre all'apertura del bar e della piadineria. Infine, domenica 3, a cura della Compagnia Teatrale Mulnela, a partire dalle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo comico "Francesco Gobbi". Il programma e le informazioni sulla Notte Rosa sono sempre aggiornati su www.lanotterosa.it.