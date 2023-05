La Notte Rosa porta la grande musica nell'estate della Regina, sul palcoscenico Orietta Berti e Mika

Si è alzato nella mattinata di martedì 30 maggio in conferenza stampa a Milano, il sipario sulla 18° edizione della Notte Rosa. Da Comacchio a Cattolica annunciati concerti ed eventi nelle piazze con i grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Per la Regina dell'Adriatico erano presenti la Sindaca Franca Foronchi ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi.

A Cattolica, in piazza Primo Maggio, venerdì 7 luglio alle 21:30, salirà sul palco Orietta Berti con il concerto “La mia vita, un film”, accompagnata dalla San Marino Concert Band. L'appuntamento è gratuito.

Abiti multicolore, tanta simpatia e una “leggerezza” pop saranno invece gli ingredienti del concerto di Mika nell’Arena della Regina di Cattolica sabato 8 luglio 21:00 (ingresso a pagamento).

L’Acquario di Cattolica, inoltre, in quel weekend offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. Per la Notte Rosa, gli occhi sono tutti puntati sulle "quote rosa" presenti nella grande vasca degli squali toro, capitanate dalla femmina Brigitte di oltre 150 kg. Ed in più, nella giornata del 7 luglio, verrà effettuato uno sconto di 3 euro sul biglietto di ingresso per tutti i nati nell’anno 2005.

"Abbiamo presentato due appuntamenti musicali - spiega la Sindaca Foronchi - di grande qualità. Conosciamo tutti Orietta Berti, un'icona della musica italiana che sa parlare a più generazioni, giovani e meno giovani. Un'artista trasversale, sicurmante apprezzata dal pubblico non solo in vesti di cantante, ma anche quale personaggio televisivo, opinionista, capace di mettersi sempre in gioco. Oltre ai suoi classici successi, penso alle ultime hits di successo con Fedez, Achille Lauro, Hell Raton, alla partecipazione al film degli Extraliscio. Insomma la Berti incarna perfettamente la nostra Romagna cha sa presentarsi con il sorriso e con una "arguta" leggerezza, mai banale o superficiale. E poi il grande concerto in Arena della Regina con Mika, un acclamato one-man-show ed uno dei più originali cantautori pop. Tutto questo per fare sistema e per creare un evento diffuso sul territorio insieme al coinvolgimento delle attività cittadine".

"La scelta di questi due nomi - aggiunge Alessandro Belluzzi - non è causale ma mirata, con una logica precisa, ad offrire un intrattenimento ad un'ampia platea di pubblico. La Berti è una artista a tutto tondo ed ha, sicuramente, una storia artistica importante. Sarà accompagnata dalla "San Marino Orchestra Band" diretta dal Maestro Dino Gnassi, un'altra eccellenza musicale "made in Romagna". Mika è una star internazionale di alto profilo ed autore di hit mondiali. Quindi la qualità artistica che offriremo sarà anche veicolo per un importante ritorno di immagine della nostra Cattolica. Una città che per l'occasione sarà addobbata e ancora più accogliente. Sarà un weekend di festa che coinvolgerà la comunità, i turisti e le nostre attività economiche e ricettive".