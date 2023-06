"Pink Fluid", torna la Notte Rosa: da Comacchio a Cattolica, centinaia di eventi per la 18esima edizione

E' partito il conto alla rovescia per la Notte Rosa - Pink Fluid, in programma dal 7 al 9 luglio nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara: una grande festa collettiva lungo 110 km di costa, tra città, castelli e piccoli borghi, capace di regalare esperienze uniche e indimenticabili da vivere insieme a tutta la famiglia. Bambini, ragazzi e adulti: con la Notte Rosa il divertimento è senza confini e barriere, grazie a un calendario di proposte tutto da scoprire e adatto a tutte le età, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie. L'ingrediente fondamentale è sempre quelle della voglia di stare insieme, lasciandosi stringere dall'abbraccio caloroso che la Romagna è pronta ad offrire: da Comacchio a Cattolica, strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti spalancano le porte e si preparano a dare il benvenuto alle famiglie che ancora una volta sceglieranno questa terra per trascorrere i momenti più belli, tra relax, wellness, sport, arte, cultura e tanto altro ancora.

La Notte Rosa: emozioni a misura di famiglia

Già qualche giorno prima dell’avvio della Notte Rosa, dal 5 al 6 luglio a Rimini torna "InsoliTour": "visite guidate teatralizzate" nel centro storico che offrono l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini inusuale, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre incursioni teatrali durante il percorso coinvolgono i partecipanti.

Anteprima da non perdere il 6 luglio a Torre Pedrera di Rimini con "La Notte Rosa baby": musica, animazione e spettacoli per bambini tra il lungomare e piazza Sacchini. Un programma ricco di sorprese, che proseguirà fino al 9 luglio.

Il sipario sull'edizione 2023 della Notte Rosa si alzerà venerdì 7 luglio. Nelle strade di Igea Marina, a Bellaria, va in scena il "Carnevale in Rosa": in via Pinzon grande sfilata di carri allegorici, cortei mascherati, musica e una pioggia di coriandoli e caramelle.

Talentuosi ballerini pop saranno i protagonisti, in piazza Garibaldi a Cervia, di "EstROSA danza POP e dintorni": sul palco compagnie internazionali e giovani promesse della danza, tra cui Rita Pompili, in arte Rita Danza, reduce da "Amici", tra musica e scenografiche mozzafiato.

A Riccione sarà la volta della “Sakura Pink Night”: una serata di arte ginnica, musica e danza dedicata al Sol levante. Danzatori, acrobati e musicisti si alterneranno sul palco di piazzale Roma regalando al pubblico una notte di grazia, bellezza e armonia.

Aquafan di Riccione celebra l’arte e la cultura con Urban Day: una giornata in cui artisti lavoreranno con dedizione e passione per dare vita ad un grande murales ispirato ai temi della libertà, dell’inclusione e della sostenibilità, un’opera d’arte unica, che lasci un’impronta nella memoria di chiunque la veda. A Oltremare sarà invece possibile incontrare Gessica Notaro: la showgirl sarà in Laguna con la squadra addestratori nel primo appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’. L'Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni.

Per gli sportivi, in piazza Trento e Trieste a Ferrara, da non perdere la "Fluo Run": dal palco esperti e coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba e Strong. Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run, una vera e propria “fun race” di 5 Km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, tra le mura Estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara.

A Coriano, in via Cerasolo, spazio a "Casinò Royal: la Notte Rosa dei bambini e di tutta la famiglia". Uno spettacolo con due bizzarri e sfrontati personaggi che portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l'imprevisto diventa per intrattenere e stupire."Un mare di Rosa in Riviera" è il titolo del format che farà brillare la spiaggia di Rimini con spettacoli diffusi che inglobano i due maxi eventi - Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco - presentati in una nuova Pink Edition. Sette km di spiaggia, dal porto a Miramare, con clou dal bagno 47 al 63, vengono illuminati da un filo unico di lucine, poste a pochi metri dall’acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata tinta di rosa. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa...La Notte Rosa contagerà anche Italia in Miniatura di Rimini: nel parco miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia si tingerà di rosa.A mezzanotte di venerdì 7 luglio infine occhi puntati al cielo, che si accenderà in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo.

Gli appuntamenti dedicati alle famiglie (e non solo) proseguono sabato 8 luglio.

A Savignano sul Rubicone l’8 e il 9 si terrà “Una Notte Rosa al Museo”, letture animate a tema mitologico con Giulia Baldassari, a seguire Cinepopcorn (indovina che film guarderemo?) e il mattino successivo colazione tutti insieme (evento riservato ai bambini dalla IIª alla Vª elementare). L’evento si svolgerà in via San Giovanni 7, San Giovanni in Compito, Comune di Savignano (FC)

A Bellaria, in via Panzini, il "Carnevale in Rosa" è pronto a concedere il bis, tra carri allegorici, cortei mascherati e tanta musica.

Rimini ospiterà invece la quinta edizione della "Pink Race", la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e sui km 7 non agonistica, fino alla corsa giovanile, valevole per la quarta prova del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada. La gara agonistica si disputa su un circuito realizzato appositamente a misura di podista, una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.

A Misano Adriatico è in arrivo una pioggia di coriandoli e stelle filanti con il “Carnevale dell’estate”: nella splendida cornice della Notte Rosa sfileranno sul lungomare in parata, i singolari carri allegorici realizzati dai comitati delle frazioni e animati da musica, balli e spettacoli. Una festa dentro alla festa particolarmente apprezzata dai giovani e dai bambini.

Per una Notte Rosa da brivido, ci sono le attrazioni e gli spettacoli di Mirabilandia. Sabato 8 luglio a partire dalle 17 il parco di divertimenti attende il suo pubblico con una super offerta: ingresso speciale a soli 9,90 euro.

La Notte Rosa compie 18 anni: tante le iniziative per i neo maggiorenni

La prima edizione della Notte Rosa risale al luglio del 2006. Da allora questo evento non ha mai smesso di rinnovarsi ed evolversi, per continuare a stupire ed emozione il pubblico della Romagna. Sono trascorsi diciotto anni e per la Notte Rosa è arrivato il momento del passaggio simbolico all’età adulta. Per questo motivo, dal 7 al 9 luglio, saranno numerose le iniziative speciali dedicate espressamente ai neomaggiorenni. Ingressi scontati, pacchetti esclusivi ed eventi pensati appositamente per chi ha appena compiuto o sta per compiere i 18 anni di età. Tra queste, ad esempio, nella giornata del 7 luglio, i parchi del Gruppo Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare Family Experience, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica) effettueranno uno sconto di 3 euro sul biglietto di ingresso per tutti i nati nell’anno 2005. Sabato 8 luglio, a Mirabilandia, i primi 1000 diciottenni che arriveranno saranno omaggiati dell’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento. Ad animare la giornata fino a notte fonda la musica di Jody e Leonardo Cecchetto insieme ai dj e ai vocalist del Samsara di Riccione. Degustazioni e aperitivi dedicati ai neo diciottenni in diverse località, tra cui a Tresigallo, città della metafisica