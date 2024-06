Blanco e Ludovico Einaudi, ma anche Gaia e Annalisa: ecco tutti gli ospiti della Notte Rosa 2024

Da Blanco a Ludovico Einaudi. Da Dargen D’Amico ad Annalisa. Estesa a tutta la Riviera Romagnola, il Riminese si prepara per la Notte Rosa 2024. Svelando tutti i nomi degli ospiti che saliranno sul palco nelle varie località. Un'edizione speciale, tutta dedicata alla musica, quella così irresistibile da non riuscire a stare fermi, capace di trasformare Rimini nella più grande dance floor a cielo aperto d’Italia. A 70 anni da 'Romagna Mia', la canzone di Secondo Casadei che continua a fare il giro del mondo, Rimini celebra questo anniversario con una Notte Rosa all’insegna del “Weekend Dance”, un fitto calendario di appuntamenti con i big della scena musicale: Morgan (4 luglio), Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua), Epoque (5 luglio), Federico Mecozzi (alba 6 luglio), Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, Cioffi e Mara Sattei (6 luglio), Ludovico Einaudi (7 luglio) e con un’anteprima in piazza Cavour tutta dedicata al ballo folk per eccellenza, il liscio.

Il programma di Rimini

Un lungo weekend che prende il via giovedì 4 luglio nell’arena all’aperto accanto a Castel Sismondo, con un grande artista del panorama musicale italiano, capace di spaziare nell'universo internazionale, che fa dell'eclettismo la sua matrice: Morgan. L’esibizione Morgan concerto da solo è proiettata all'essenza della canzone d'autore e nel contempo è ricca di suggestioni contemporanee. Ad aprire la serata il sincretismo musicale di Raffaello Bellavista, un artista innamorato della grande canzone d'autore italiana e non solo.

Sempre il 4 luglio, ma in piazza Cavour, la serata del ballo liscio mai come quest’anno sarà un omaggio ai 70 anni di 'Romagna Mia' per rivivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore della città, nel nome della tradizione romagnola, e per ballare sulla pista a cielo aperto della piazza con l'Orchestra spettacolo Frank David.

La notte Rosa entra nel vivo il venerdì quando tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa dal tramonto all'alba in un'esplosione di luci, suoni, immagini e colori. Venerdì 5 luglio la festa comincia sulla spiaggia con Un Mare di Rosa in Riva il cartellone a cura di Piacere Spiaggia Rimini che trasforma la sabbia dorata in un palcoscenico di tantissimi spettacoli, ma sotto una veste completamente nuova: la musica anni 60, 70, 80, 90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati dal tetto di stelle.

Sempre venerdì, il concertone della Notte Rosa sarà il momento clou del programma. Le stelle della musica brillano sul palco di piazzale Fellini in occasione del Capodanno dell'estate grazie alla line up targata Vivo concerti. Tra gli ospiti più attesi Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni con 74 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. E ancora Gaia, che sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico con il nuovo singolo “Sesso e samba” pubblicato con Tony Effe e uscito lo scorso 23 maggio; il dj e producer visionario e punto di riferimento della musica urban Shablo affiancato dal dj partenopeo Joshua e ancora Epoque, cantante a rapper che miscela in maniera innovativa R’n’B, rap e sonorità afro.

Una serata che avrà come padrona di casa Roberta Lanfranchi e che prenderà il via alle ore 21 per concludersi a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, con lo spettacolo di fuochi d’artificio, che colorerà il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.

Una lunga notte che continuerà all’alba di sabato 6 luglio con il suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare. Quest'anno il sorgere del sole sarà accompagnato dalla musica e dal violino del riminese Federico Mecozzi con un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi. Un’alba da guardare e ascoltare ma anche da ballare, nella chiave originale che contraddistingue la sua musica, un intreccio costante di sonorità che transitano tra classica contemporanea, folk, elettronica, world music, dove a momenti più distesi ed introspettivi si alternano crescite dinamiche e ritmi ostinati che richiamano a tratti antiche ballate popolari del nord Europa, altre volte movimenti tribali mediorientali, altre ancora ritmi ballabili più moderni, una declinazione raffinata e colta di questa Notte Rosa dedicata al ballo.

Il sabato della Notte Rosa continua con tanti appuntamenti. Alle ore 18 in contemporanea in tutte le località romagnole andrà in scena un grande Flash Mob Weekend Dance tutto da ballare, per lanciare un messaggio di allegria e condivisione, celebrando lo spirito festoso e accogliente del territorio. Sempre sabato 6 luglio, a due passi dal Belvedere di Piazzale Kennedy dove sorge la postazione estiva di Radio Rds 100% grandi successi, andrà in onda l’esibizione live di due artisti che non hanno bisogno di presentazioni: Cioffi e Mara Sattei. Padrone di casa della serata sarà il dj Claudio Guerrini.

Grande finale domenica 7 luglio con il fascino della musica di Ludovico Einaudi. Al teatro Galli, nell’ambito della rassegna Percuotere la mente - 75° Sagra Musicale Malatestiana, il grande compositore e pianista rende omaggio a In a Time Lapse. Ad accompagnare Ludovico Einaudi: Federico Mecozzi violino, viola, Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth, Sebastiano De Gennaro percussioni, Gianluca Mancini live electronics, Francesco Arcuri polistrumentista.

Riccione con Dargen D’Amico

A Riccione prosegue fino a venerdì 5 luglio il Festival del Sole, giunto alla diciassettesima edizione, l’evento di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale e che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni, tra cui Danimarca, Belgio, Portogallo, Finlandia, Brasile, Giappone, Inghilterra, Grecia e Svizzera. Star della Notte Rosa riccionese sarà Dargen D'Amico. Il popolare cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate "Sotto il sole di Riccione" con un concerto in piazzale Roma la sera di sabato 6 luglio. Dalle 11.00 alle 13.00 di sabato 6 luglio i più importanti locali sulla spiaggia di Riccione si uniranno per offrire una esperienza unica: l’AperiDance in compagnia dei dj Djs del Takes Over.

Annalisa sceglie Cattolica

A Cattolica il ritmo travolgente di Annalisa e di Sinceramente è pronto a stravolgere l’Arena della Regina. Annalisa sceglie Cattolica e lo fa nel pieno del Weekend Dance della Notte Rosa, con un grande concerto in programma sabato 6 luglio (evento a pagamento). Nella stessa serata, il week end cattolichino entrerà nel vivo con un super evento gratuito in piazza Primo Maggio. Ad animare la serata arriverà infatti l'iconica conduttrice e cantautrice Jo Squillo per una festa all'insegna della musica Dance anni '90. Domenica 7 luglio a calcare il palco di piazza Primo Maggio sarà un personaggio attesissimo, uno degli artisti più iconici e amati del panorama musicale italiano: Cristiano Malgioglio.

A Bellaria il Carnevale è rosa

Un pieno di energia a Bellaria - Igea Marina. Venerdì 5 a Igea e sabato 6 luglio a Bellaria si tiene il Carnevale in Rosa, con la sfilata di carri allegorici e fantasiosi cortei mascherati, mentre si balla con il dj set del duo Space Invaders con brani rock, dance a ritmo di musica e tanta allegria. Da non perdere, sempre sabato 6 luglio, dopo l’aperitivo di Opening Energy Boat a bordo della motonave Super Tayfun, Una cascata di caramelle, risate e coriandoli per il divertimento di adulti e bambini. Domenica 7 luglio arriva il "Balamondo... balla sulla sabbia". Mirko Casadei e la Big Band fanno ballare l'intera spiaggia di Bellaria-Igea Marina, suonando lungo i pontili delle spiagge 11, 35, 77 a partire dalle ore 11.

A Misano arriva Raf

Tanti eventi all’insegna della musica e del divertimento anche a Misano Adriatico. Venerdì 5 luglio si comincia in piazzale Roma con il concerto di Raf, sabato 6 luglio con il Carnevale dell'estate sfileranno sul lungomare in parata, i singolari carri allegorici realizzati dai comitati delle frazioni e animati da musica, balli e spettacoli, mentre domenica 7 luglio si conclude il weekend della Notte Rosa con l'Orchestra “Roberta Cappelletti”, una serata danzante con una delle maggiori interpreti del liscio romagnolo.

Il Festival a Santarcangelo

A partire da venerdì 5 luglio, a Santarcangelo di Romagna prenderà il via la 54esima edizione di Santarcangelo Festival: while we are here. Il borgo medievale si trasforma in una “città-festival”, affidando alle arti performative un’importante funzione di dialogo con la realtà sociale d’oggi. Tra i protagonisti, Parini Secondo, gruppo di performer romagnole la cui coreografia sublima tendenze pop.