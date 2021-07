Notte Rosa a San Giovanni con Ettore Bassi, i mercatini e “I cinque malfatti”

San Giovanni in Marignano anche per il 2021 aderisce con entusiasmo a “La Notte Rosa”.

“Finalmente un sorriso” è sicuramente lo slogan che sta accompagnando la lunga estate marignanese, caratterizzata da oltre 50 eventi presso l’Arena Spettacoli, oltre a mercatini, iniziative, sportive, ambientali e tanto altro ancora. Tra i principali eventi della settimana de “La Notte Rosa”, segnaliamo in particolare i seguenti, relativi al Comune di San Giovanni in Marignano. Sabato 31 luglio ore 21.15 all’Arena Spettacoli (via Fosso del Pallone) Ettore Bassi in Aulularia. Nell’ambito de “La lunga stagione del Teatro A. Massari”. A cura di Teatro Europeo Plautino, con la collaborazione di Aps Pro Loco, con Simone Vaio, Fabrizio Careddu, Ludovico Röhl e Simone Càstano, regia di Cristiano Roccamo. Il nostro avaro è il massimo esempio di essere umano attaccato alla ricchezza, così tanto da non volerla mai toccare ed abbandonare. Euclione è più avaro di Arpagone, che in diverse occasioni citeremo nel nostro allestimento, e ancor più del Fazio di Ariosto.

La nostra Aulularia è un omaggio alla storia della commedia occidentale.Solo attori uomini ad interpretare anche i personaggi femminili. In Euclione riconosceremo Shylock, Arpagone, Fazio od un qualsiasi avaro di un mondo antico. Ambientato in un'epoca senza tempo, riscritto citando Shakespeare, Ariosto e Molière, lo spettacolo porterà in scena i tipi fissi plautini che si muoveranno tra intrecci comici e sentimenti cinici e sarcastici tipici, non solo della commedia plautina, ma anche della moderna stand up comedy. Per info e acquisto biglietti https://www.vivaticket.com/it/biglietto/aulularia/156110

www.teatromassari.eu (è possibile prenotare telefonicamente i biglietti e ritirarli la sera stessa dello spettacolo)

?Giovedì 29 luglio ore 18.00 al Parco Asmara (via Santa Lucia, percorso naturalistico fiume Conca” il Teatro Cinquequattrini presenta "I cinque malfatti", lettura teatrale per bambini con Virginia Spadoni. Nell’ambito di “Parco-storie Asmara” a cura di RegnodiFuori. I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per massimo 20 famiglie ad incontro. Consigliato per bambini da 4 anni in su Info e prenotazioni: Biblioteca comunale 0541.828157 e biblio@marignano.net. Sabato 31 luglio dalle ore 18.30 in Piazza Silvagni “Mercatino delle pulci”, artigiani, antiquari e vintage in Piazza