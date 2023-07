Bellaria-Igea Marina si tinge di rosa: ospite speciale la "twerking queen" Elettra Lamborghini

La Notte Rosa di Bellaria-Igea Marina si prepara a stupire i tanti ospiti attesi, con un ricco programma di eventi capace di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età: dalle famiglie con bambini fino ai ragazzi delle nuove generazioni. Special guest: Elettra Lamborghini con il suo live show a conclusione dell’evento più famoso della Riviera romagnola.

Venerdì 7 luglio, Fondazione Verdeblu, (ente organizzatore delle manifestazioni della Notte Rosa bellariese), avvia il weekend in bellezza con l’evento “Bellezza e Benessere in Rosa” che proporrà presso il porto canale cittadino, dalle ore 19:00, momenti di slow wellness con: Bagno di Gong, sessione di suoni con Gong, Arpe Angeliche e Campane Tibetane e la rilassante Danza Nia. Durante la serata i bambini si potranno divertire con il tradizionale appuntamento del Carnevale in Rosa che a partire dalle ore 21:00, farà sfilare carri allegorici e coloratissimi cortei mascherati lungo il Viale Pinzon di Igea Marina; a seguire l’immancabile spettacolo pirotecnico che a mezzanotte colorerà il cielo

della Riviera con spettacolari fuochi artificiali in contemporanea su tutta la costa.

Sabato 8 luglio, la giornata si aprirà in total relax con altri appuntamenti di “Bellezza e Benessere in Rosa” che si

svolgeranno per l’intera giornata, lungo il porto canale, con lezioni di Vinyasa yoga, Hata yoga e rilassamento con Campane Tibetane, Danza Nia; Yoga della risata e tramonto con in suoni dell’Handpan. Sarà presente anche un’area trattamenti naturopatici con Penna luminosa, shiatsu, Ayurvedici, trattamenti di cranio sacrale, di riflessologia plantare ed un tramonto meditativo con suoni e attività di movimento e musica. Il divertimento riprende a navigare nel pomeriggio, sull’onda dell’Energy Boat: la motonave con aperitivo itinerante e dj set che costeggerà la spiaggia di Bellaria-Igea Marina come una discoteca galleggiante capace di coinvolgere l’intera costa. L’imbarco è previsto alle ore 15:30 presso il porto canale (lato Bellaria – Via Rubicone). Alle ore 21:00, il Viale Panzini di Bellaria si anima con l’allegra sfilate del Carnevale in Rosa.

Grande finale di domenica 9 luglio in Piazzale Capitaneria di Porto alle ore 21:30 con il live show di Elettra Lamborghini con le sue hit più famose.