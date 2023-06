Notte Rosa, non solo musica e divertimento: anche arte e cultura sono protagoniste in tutta la Romagna

Centri storici medioevali e rinascimentali che prendono vita svelando i propri tesori monumentali e architettonici, visite guidate, musei, mostre ed esposizioni temporanee, itinerari nell'arte, fortezze, castelli e piccoli borghi tutti da esplorare. Non solo divertimento, ma anche tanta cultura e l'appuntamento immancabile con la grande arte. La Notte Rosa - Pink Fluid, in programma dal 7 al 9 luglio nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, si conferma un evento dalle mille sfaccettature.

Ce n'è davvero per tutti i gusti e, accanto ai fuochi d'artificio e ai grandi concerti nelle piazze, non mancheranno appuntamenti da vivere in una dimensione più intima e raccolta. Eventi per emozionarsi, sognare ad occhi aperti, pizzicare le corde dell'anima, scoprire (o riscoprire) la Romagna meno nota, fatta anche di luoghi d'arte, monumenti, cinema, narrazioni, fotografia e tanto altro ancora.

Dalla musica classica alle visite guidate: la Notte Rosa è cultura. Divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana nella cornice del centro storico di Rimini: sarà questo il programma alla base di "InsoliTour", le "visite guidate teatralizzate" attraverso la città che pochi giorni prima dell'inizio della Notte Rosa, dal 5 al 6 luglio, offrono l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini inusuale, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.

Il 6 luglio "La Milanesiana in Romagna", rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Cervia con Rita Pavone e Giampiero Mughini. Un appuntamento esclusivo, dedicato proprio ai 60 anni di carriere della celebre cantante, che dialogherà con lo scrittore e giornalista prima di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, con il concerto "Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro".

Sempre il 6 luglio partirà anche "Tresinfesta Pink 2023": a Tresignana cinque giorni di festeggiamenti ed esplorazioni culturali (fino al 10 luglio) fra monumenti di architettura razionalista colorati in rosa, accompagnati dalla musica di "Alex Mari & The Lovers”, “Bononia Sound Machine”, “Highway To Hell”, “I Giullari”, e un ricco cartellone di iniziative collaterali.

Venerdì 7 luglio la Notte Rosa - Pink Fluid entrerà nel vivo. Si alza il sipario su "Santarcangelo Festival - Enough not enough", la rassegna multidisciplinare diffusa che intende trasformare per dieci giorni il borgo medievale in una “città-festival”: oltre 100 proposte e 40 tra performer, gruppi e compagnie per una programmazione di teatro, performance, danza e musica.

Nella stessa serata alla Rocca Malatesta di Verucchio è in programma un picnic in rosa con cestino e spettacolo del trio Musedi', gruppo di performer, formatesi presso le più importanti scuole di teatro musicale italiano, che opera nel settore dello spettacolo dal vivo e ha alle spalle una lunga esperienza sia in campo teatrale che nel settore turistico.

Sulla spiaggia di Rimini due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, i due format di Piacere Spiaggia Rimini. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, saranno illuminati da un filo unico di luci, per segnare il percorso che guida gli ospiti lungo una “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63. Spettacoli a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall’acqua, per le degustazioni degli ospiti. Musica dal vivo, fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte.? Quest’anno per la prima volta la montagna sbarca sulla spiaggia di Rimini, direttamente con i piedi nell’acqua. Da questa unione si realizza un grande inedito show con le moto d’acqua che accompagnano i volteggi con lo snowboard dei maestri di sci, spettacoli di flyboard, paracadutismo fino agli show cooking con i prodotti dell’entroterra che sposano i prodotti locali.?Proprio in questa occasione debutta Un Mare di Piadina, tutto rigorosamente in pink edition.

A Riccione, quella di venerdì 7 luglio sarà la giornata conclusiva di Cinè, l'appuntamento estivo che Riccione dedica al mondo del cinema e nel quale si presentano, in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia.

Il 7 e l'8 luglio Forlimpopoli ospita la 21esima edizione del Festival internazionale del Didjeridoo: arte, viaggi, musica e cultura dall’Australia. Artisti provenienti da tutto il mondo sono gli interpreti della musica suonata con il didjeridoo, caratteristico strumento a fiato.

Da non perdere, a Castel Bolognese, con l'incontro a cavallo tra arte e degustazione "L'ebrezza della bellezza": Sabrina Marin accompagnerà gli spettatori in un viaggio visivo tra le opere di Caravaggio, Tiziano, Leonardo, Vermeer, alla scoperta di calici, bottiglie, brocche e del loro pregiato contenuto. Durante la serata sarà proposta una degustazione di vini di qualità del territorio a cura di Cantina Ferrucci e Cantina Bertoni Gianpaolo.

A Portico di Romagna giunge alla sua 13° edizione “Chef sotto al Portico” dal 7 a 9 luglio, il festival internazionale di cucina che per tre giorni il paese ospita 10 chef eccellenti provenienti da tutto il mondo.

Gli appuntamenti tra arte e cultura proseguono sabato 8 luglio, con l’apertura serale straordinaria del Castello Estense di Ferrara dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.30). In Castello sarà allestita la mostra "Arrigo Minerbi tra liberty e classicismo". Inoltre, per valorizzare il patrimonio culturale artistico e legarlo con l’evento, ormai consolidato da anni, il Castello, simbolo storico, culturale ed artistico della nostra città, sarà illuminato di rosa.

Nella cornice dei Giardini della Certosa Monumentale di Ferrara andrà in scena "Gentiluomo in mare", lo spettacolo di Maria Paiato tratto dal romanzo omonimo di Herbert Clyde Lewis. Una novella perfetta, un apologo beffardo: il racconto ironico, appassionante e imprevedibile di un uomo ‘scialbo come una tela grigia’ che si ritrova a riflettere sul senso della propria esistenza dopo essere caduto, malauguratamente, nelle acque dell’Oceano Pacifico.

A Montefiore Conca appuntamento a partire dalle 18.15 visita guidata con degustazione sulla terrazza della Rocca malatestiana, dalla quale godere di un panorama davvero unico che spazia attraverso le verdi colline della Valconca.

A San Patrignano si festeggia la Notte rosa, sabato 8 luglio, nella terrazza di Spaccio con “Pink Sunset” Una miscela di gusto e spettacolo live che prevede l’esibizione dei Sanpa Singers, la formazione di giovani e ragazze e ragazzi ospiti della comunità.

Radio Ufo 78 è il titolo dell’iniziativa che domenica 9 luglio a San Giovanni in Marignano andrà in scena con un reading concerto, una sorta di radiodramma dal vivo con scrittoti musicisti.

Tra gli appuntamenti più amati dal pubblico de La Notte Rosa, ci sono senza dubbio i concerti all'alba. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno.

Domenica 9 luglio, a partire dalle 5.30, Lido di Dante, a Ravenna, diventerà una location d’eccezione per la suggestiva esibizione del duo di violoncellisti di The Barock side of the Cellos e del gruppo GuerzonCellos.

Alba in musica anche sulla spiaggia di Riminiterme, a Miramare, a partire dalle 5.30: quest'anno sarà l'Orchestra Rimini Classica a presentare Le Quattro Stagioni di Vivaldi, con il violino solista di Mihaela Costea, mentre a Riccione, sarà la poliedrica Paola Turci a salutare l’alba in piazzale Roma dalle 5.15 alle 7.15.

"Morricone all’Alba”, è il concerto alla Certosa Monumentale di Ferrara alle 5.30. Un omaggio a Ennio Morricone e a Michelangelo Antonioni con ?Ensemble del Conservatorio Frescobaldi.

A Bertinoro, nella corte interna della Rocca, speciale concerto all'alba con l'Orchestrona della scuola di musica popolare di Forlimpopoli.

Tra le altre iniziative da non perdere durante la Notte Rosa vi sono: a Riccione a Villa Mussolini, dal 22 giugno al 12 novembre, dove è visibile una mostra dei più amati fotografi del XX secolo: Robert Doisneau con Un certain Robert Doisneau. Il suo Bacio all’hotel de Ville è senz’altro una delle foto più iconiche di Parigi del secondo Novecento. Prosegue sino al 24 settembre, Rimini Revisited. Oltre il mare. Marco Pesaresi, la mostra, con due sedi espositive, una a Rimini a Castelsismondo e l’altra a Savignano sul Rubicone nella Sala Allende di Palazzo Martuzzi, inaugurata il 24 giugno scorso. 173 fotografie di Marco Pesaresi che ritraggono la Riviera rivista vent’anni dopo. Immagini, diventate simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera, dalle quali scaturisce un grande affresco sulla "romagnolità" rappresentata dall'insieme di cultura, tradizioni e paesaggi che caratterizzano la riviera romagnola.



Per info e aggiornamenti www.lanotterosa.it - www.visitromagna.it - www.emiliaromagnawelcome.com