Notte Rosa con "Riccione 100 anni in punta di piedi - Gran Gala della danza"

In occasione della Notte Rosa a Riccione torna il 1° luglio Riccione 100 anni in punta di piedi - Gran Gala della danza. 15 scuole e accademie si alterneranno per omaggiare con quest’arte i 100 anni di Riccione e fare da preview alla 15° edizione del Festival del Sole, con esibizioni di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hip hop, street dance. Il 3 luglio, Festival del Sole con il Gran Gala di apertura: 2000 atleti sfileranno per le vie di Riccione fino piazzale Roma dove sul palco si alterneranno artisti locali ed internazionali con esibizioni di ginnastica e danza. Durante la Notte Rosa prosegue “Sotto il sole di Riccione” con la mostra di Steve McCurry, Icons. A Villa Mussolini (ingresso a pagamento).